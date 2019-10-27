banner314

banner325

Son Dakika

Hataylı Temel Reis, 40 yıldır ahşaba şekil veriyor

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, 10 yaşında babasının marangoz atölyesinde çalışmaya başlayan Temel Reis (50), ahşaba şekil vererek, geçimini sürdürüyor. Henüz 10 yaşındayken babası Hüseyin Yozgut’un marangoz atölyesinde çıraklık...

GENEL 27.10.2019, 13:34
HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, 10 yaşında babasının marangoz atölyesinde çalışmaya başlayan Temel Reis (50), ahşaba şekil vererek, geçimini sürdürüyor.

Henüz 10 yaşındayken babası Hüseyin Yozgut’un marangoz atölyesinde çıraklık yapmaya başlayan Temel Reis, zaman içerisinde mesleğe merak sardı. Yıllar geçtikçe de ahşap üzerinde çalışmalar yapan Reis, ahşap oymacılığını sanata çevirdi. Reis, o günlerden bu yana kendisine ait atölyesinde ahşapla, kapı pencere çerçevesi, heykeller, Osmanlı ve Selçuklu Devleti’nin amblem ve figürlerini de yapmaya başladığını belirtti.

İşini çok sevdiğini ve daha uzun yıllar sürdürmeyi planladığını belirten Reis, "Ahşabı önce, tasarlıyor ve çiziyor, şekillendirdikten sonra da oymasını yapıyorum. Yaptığım eserler arasında Selçuklu, Osmanlı, tarihi kapı, boy aynası heykeller bulunuyor. Ayrıca Reyhanlı’nın bir köyünde kazıda bulunan ve müzede olan kral heykelini yaptım. Hatta 20 yıl önce küçük fil, deve, tavus kuşu gibi heykeller yaptım ve bunları Antalya’da turistlere sattım, işimi seviyorum ve devam etmeye de kararlıyım. Yaptığım eserleri, turizm sezonunda Antalya’da turistlere satıyorum ve kazancıyla hayamı sürdürüyorum" dedi.
 

Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Ekim 2019
İmsak 05:57
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:45
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Trabzonspor 8 15
4. Sivasspor 9 15
5. Başakşehir 8 14
6. Malatyaspor 8 13
7. Galatasaray 8 13
8. Konyaspor 9 12
9. Gaziantep FK 9 12
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 9 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 8 17
3. Balıkesirspor 9 16
4. Akhisar Bld.Spor 8 16
5. Fatih Karagümrük 8 15
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Keçiörengücü 9 14
9. İstanbulspor 9 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Menemen Belediyespor 9 11
12. Adana Demirspor 8 10
13. Boluspor 9 8
14. Osmanlıspor 8 7
15. Adanaspor 9 7
16. Altınordu 9 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Sheffield United 10 13
8. Bournemouth 10 13
9. West Ham 10 13
10. Tottenham 9 12
11. Burnley 10 12
12. Brighton 10 12
13. Wolverhampton 9 11
14. Aston Villa 10 11
15. M. United 9 10
16. Everton 10 10
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Atletico Madrid 10 19
3. Real Madrid 9 18
4. Villarreal 10 17
5. Granada 9 17
6. Real Sociedad 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Real Valladolid 10 14
9. Getafe 9 13
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Valencia 9 13
12. Levante 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Leganés 10 5
20. Espanyol 9 5