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Hatay Valisi Doğan gümrük kapılarını inceledi

HATAY Valisi Rahmi Doğan, Kumlu ilçesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Zeytindalı Gümrük Kapısı ve Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Vali Rahmi Doğan ilk olarak Kumlu'da inşası süren Zeytindalı...

Hatay Valisi Doğan gümrük kapılarını inceledi
HATAY Valisi Rahmi Doğan, Kumlu ilçesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Zeytindalı Gümrük Kapısı ve Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
Vali Rahmi Doğan ilk olarak Kumlu'da inşası süren Zeytindalı Gümrük Kapısı'nda inceleme yaptı. Vali Doğan, burada verilecek hizmetlere yönelik düzenlenen alanlar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Gümrük alanı ve hizmet birimlerini de gezen Doğan, Afrin'e gidecek insani yardımların daha kısa sürede ulaştırılması amacıyla kapının en kısa sürede hizmete alınmasının önemli olduğunu belirtti.
Daha sonra Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geçen Vali Rahmi Doğan, burada TIR'ların içerisini tarayabilen X-ray cihazı, gümrük sahası ve aktarma alanında yapılan düzenlemeler ile yaya geçişlerinde kullanılan bölümlerdeki düzenlemeleri yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Vali Doğan'a Vali Yardımcıları Şenol Bozacıoğlu, Orhan Aktürk ve Salih Altun, Ticaret Bakanlığı heyeti, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Halit Ergin ve İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Cengiz Bilen de eşlik etti.

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