Flaş HaberAdana'da polis aracına bombalı saldırı
Son Dakika
Hatay'dan Diyarbakır'daki annelere destek
HATAY'da bir araya gelen 110 sivil toplum kuruluşunun üyeleri Diyarbakır'da HDP önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek verdi. Ellerinde Türk bayrakları ile Antakya'daki Vali Ürgen Alanı'nda toplanan yüzlerce sivil toplum...
GENEL 25.09.2019, 14:10
HATAY'da bir araya gelen 110 sivil toplum kuruluşunun üyeleri Diyarbakır'da HDP önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.
Ellerinde Türk bayrakları ile Antakya'daki Vali Ürgen Alanı'nda toplanan yüzlerce sivil toplum örgütü üyesi, 'Diyarbakır Anadolu', 'Terörü anneler bitirecek', 'Terörü lanetliyoruz, anneler ağlamasın' yazılı döviz ve pankartlar açtı. Memur Sen Kadın Komisyonu Başkanı Emel Tümkaya, Diyarbakır'daki annelerin feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için alanlarda olduklarını söyledi. Türkiye'nin terörden çok çektiğini, terörün başladığı tarihten bu yana 20 bin çocuğun terör kurbanı olduğunu kaydeden Tümkaya, "Buradaki aileler 'Çocuklarımız elimizden alındı, kandırıldı' diye feryat ediyorlar. Çocukların yeri eğitimdir, çocukların elinde silah değil kalem olmalıdır. Kalbimizle yüreğimizle, insanlığımızla sonuna kadar Diyarbakırlı annelerimizin yanındayız. Bu sorunun çözümü için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bu annelerimizin sesine ses verin. Bu annelerimizin isyanı teröre karşı bir isyandır" dedi.
Basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.
Ellerinde Türk bayrakları ile Antakya'daki Vali Ürgen Alanı'nda toplanan yüzlerce sivil toplum örgütü üyesi, 'Diyarbakır Anadolu', 'Terörü anneler bitirecek', 'Terörü lanetliyoruz, anneler ağlamasın' yazılı döviz ve pankartlar açtı. Memur Sen Kadın Komisyonu Başkanı Emel Tümkaya, Diyarbakır'daki annelerin feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için alanlarda olduklarını söyledi. Türkiye'nin terörden çok çektiğini, terörün başladığı tarihten bu yana 20 bin çocuğun terör kurbanı olduğunu kaydeden Tümkaya, "Buradaki aileler 'Çocuklarımız elimizden alındı, kandırıldı' diye feryat ediyorlar. Çocukların yeri eğitimdir, çocukların elinde silah değil kalem olmalıdır. Kalbimizle yüreğimizle, insanlığımızla sonuna kadar Diyarbakırlı annelerimizin yanındayız. Bu sorunun çözümü için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bu annelerimizin sesine ses verin. Bu annelerimizin isyanı teröre karşı bir isyandır" dedi.
Basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1