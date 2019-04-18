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Hatay'da yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı (4)

YARALAR SARILMAYA BAŞLANDI Hatay’da dün gece yaşanan sel felaketinin ardından, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ekipler sel felaketinin izlerini silmek için çalışmalara başladı. Hatay’ın merkez Antakya İlçesinde dün sabah saatlerinde...

Hatay'da yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı (4)

YARALAR SARILMAYA BAŞLANDI
Hatay’da dün gece yaşanan sel felaketinin ardından, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ekipler sel felaketinin izlerini silmek için çalışmalara başladı. Hatay’ın merkez Antakya İlçesinde dün sabah saatlerinde başlayıp gece etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Habib-i Neccar dağı eteklerine kurulu Bağrıyanık ve Havuzlar mahallelerinde yağış sele dönüştü. Selde Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat ve Tasarı Meslek Yüksek Okulu’nun istinat duvarı yıkıldı, bahçedeki ağaçlar bir evin odunluğu üzerine devrildi. Yaklaşık 10 araç da sel sularına kapılarak hasar görürken, bir araç da evin yıkılan bahçe duvarının altında kaldı. Selde bazı evlerin bodrum katlarını da su bastı. Dün gece yaşanan felaketin ardından Hatay Büyükşehir ve Antakya Belediyesi'ne bağlı ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren yaraların sarılması için çalışmalara başladı. Sel sularının getirdiği moloz yığınlarını temizleyen ekipler, molozlar nedeniyle tıkanan mazgalları da açtı. 
'4 GÜN SONRA DÜĞÜNÜM OLACAKTI'
Selde aracı zarar gören mahalle sakinlerinden Erçin Teski (26), “4 gün sonra düğünüm olacaktı, bu yüzden arabamı satışa çıkarmıştım ancak başımıza bu felaket geldi. Yetkililerin bizlere yardım elini uzatmasını bekliyoruz” dedi.

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