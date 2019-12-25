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Hatay'da trafo patladı
HATAY'da sağanak sırasında elektrik trafosu patladı. Mahalleyi elektriksiz bırakan trafo patlaması, görüntülere de yansıdı. Merkez Antakya ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak sırasında Kuzeytepe Mahallesi restoranlar bölgesindeki...
GENEL 25.12.2019, 08:29
HATAY'da sağanak sırasında elektrik trafosu patladı. Mahalleyi elektriksiz bırakan trafo patlaması, görüntülere de yansıdı.
Merkez Antakya ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak sırasında Kuzeytepe Mahallesi restoranlar bölgesindeki bir elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından mahallede elektrik kesildi. Patlama sırasında çıkan alevler geceyi aydınlatırken, olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler, trafoda onarım çalışması yaparken, bölge geceyi karanlıkta geçirdi.
Merkez Antakya ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak sırasında Kuzeytepe Mahallesi restoranlar bölgesindeki bir elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından mahallede elektrik kesildi. Patlama sırasında çıkan alevler geceyi aydınlatırken, olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler, trafoda onarım çalışması yaparken, bölge geceyi karanlıkta geçirdi.
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