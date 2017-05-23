Hatay'da et fiyatlarına sınırlama

YAKLAŞAN Ramazan ayı dolayısıyla Hatay'da et fiyatlarının artacağı iddialarına yönelik açıklama yapan Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdulkadir Teksöz, fiyatların Ramazan ayı boyunca sabit kalacağını söyledi.Hatay'da kemiksiz koyun etinin kilosunun 42, dana etinin kilosunun ise 40 lira olduğunu bildiren Teksöz, bu fiyatların üzerinde satış yapan esnafa yasal işlem uygulanacağını belirterek, esnafı rakamlara uymaları konusunda uyardı.

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