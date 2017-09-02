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Hatay'da 'Belben' tatlısının yapımı başladı

Ramazan ÇELİK- Kasım NARCI / HASSA(Hatay), () - HATAY'ın yöresel tatlılarından olan ve incirden yapılan 'belben'in yapımına başlandı. Genellikle evlerde yapılan belben, kilosu 20 TL'ye kadar alıcı buluyor. Geniş bir mutfağa sahip olan...

Hatay'da 'Belben' tatlısının yapımı başladı

Ramazan ÇELİK- Kasım NARCI / HASSA(Hatay), () - HATAY'ın yöresel tatlılarından olan ve incirden yapılan 'belben'in yapımına başlandı. Genellikle evlerde yapılan belben, kilosu 20 TL'ye kadar alıcı buluyor.
Geniş bir mutfağa sahip olan ve künefesiyle ünlü Hatay'da dikkat çeken tatlılardan biri olan belben, daha çok Hassa İlçesi'ne bağlı Hacılar ve Akbez mahallelerinde yapılıyor. Bir kış tatlısı olan belben için, incir toplandıktan sonra şekerle birlikte büyük kazanlarda kaynatılıp temiz bir bez üzerine seriliyor. Belben evlerde yapıldığı için, dükkanlarda pek satılmıyor. O nedenle kış mevsiminde evlerinde belben olmasını isteyenler, tatlıyı yapmasını bilenlere incir zamanı özel sipariş veriyor. Her yıl Hassa'da yaklaşık 1.5 ton belben yapılırken, kilosu ise 20 TL'ye kadar alıcı buluyor. Belbenin nemden ve sudan uzak tutulması gerekiyor.
NASIL YAPILIR?
Ağaçlardan toplanan incirler, kıyma makinesinde çekilir. Ekşimemesi için yıkanmayan incirler daha sonra büyük kazanlara konulur ve şeker de ilave edilerek yaklaşık 15 dakika kaynatılır. Bu yapılırken de belbenin yanmaması için 'Belben küreği' denilen büyük bir ağaçla karıştırılır. Daha sonra temiz bir bez üzerine ince bir şekilde serilen belben, kurumaya bırakılır. 3 gün güneş altında kurutulduktan sonra 10x15 santimetre ebatlarında kesilen belben, suyla temas etmemesi, nemlenmemesi için küçük poşetler ve bidonlarda saklanır. Belben tatlısı kış aylarında içerisine ceviz, melengiç ve badem konularak tüketilir.

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