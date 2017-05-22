Hatay'da Arapça tabelalar sökülüyor

HATAY'da Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı mahallelerdeki Arapça yazıların bulunduğu tabelalar, 'görüntü kirliliği' oluşturduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince kaldırılmaya başlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar doğrultusunda zabıta eşliğinde tabela sökme işleminin hafta boyunca süreceği duyuruldu. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Hatay genelinde görüntü kirliliği oluşturan Arapça tabelaların söküm işlemine başlandı" denildi.

Belediye basın bürosundan, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerdeki tabelaların zabıta ekipleri tarafından söküldüğünü gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.

Suriye'ye sınır kenti olan Hatay'da 500 bine yakın Suriyeli yaşıyor.



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