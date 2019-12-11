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Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Kahramanmaraş'ta esnaf Eshabil Nalbantbaşı, hatalı basımdan dolayı sağ üst köşesindeki 50 sayısının 0 rakamının tamamı, 5 rakamının da bir kısmı olmayan 50 lirayı 50 bin liraya satıyor. Nalbantbaşı, bir bankaya gönderip, kontrol...

GENEL 11.12.2019, 12:14

Kahramanmaraş'ta esnaf Eshabil Nalbantbaşı, hatalı basımdan dolayı sağ üst köşesindeki 50 sayısının 0 rakamının tamamı, 5 rakamının da bir kısmı olmayan 50 lirayı 50 bin liraya satıyor. Nalbantbaşı, bir bankaya gönderip, kontrol ettirdiği paranın Türkiye Merkez Bankası tarafından hatalı basıldığını ve Türkiye'de sadece bir tane, onun da kendisinde olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş Sanayi Sitesi'nde esnaf Eshabil Nalbantbaşı, antika ve ilginç eşyalara merakı olduğunu hatta koleksiyon yaptığını belirtti. İş yerine gelen bir kişinin, ofisinde antika eşyaları görünce kendisinde 50 lira olduğunu ancak bir özelliği nedeniyle antika değeri taşıdığını söylediğini belirten Nalbantbaşı, Hiç tanımadığım bir kişi ofisime geldi ve bunları görünce ben de antikaya merakımın olduğunu söyledim. Kendisinde de ilginç bir para olduğunu ve antika değeri taşıdığını belirtti. Ben de ilgilendiğimi söyledim. Parayla ilgilenmiyorum ama tesbih ve maket araç koleksiyonum var onun için getirmesini istedim dedi.
'PARA MAKİNEDEN GEÇTİ'
Bir süre sonra o müşterinin parayı getirdiğini belirten Eshabil Nalbantbaşı, Arkadaş parayı getirdi ve ben de parayı kontrol için bankaya gönderdim sahte olabilir diye ama para makineden geçti. Ben de yüksek bir fiyata parayı satın aldım. Bu da artık koleksiyonumun bir parçası oldu diye konuştu.
'50 BİN LİRA İSTİYORUM'
Paranın gerçek olması nedeniyle çok ilginç ve antika değerinde olduğunu ifade eden Eshabil Nalbantbaşı, parayla ilgili bir hafta araştırma yaptığını söyledi. Yaptığı araştırmada sadece aynı özellikte olan 100 liranın olduğunu, kendisindeki 50 lira gibi rakamı eksik basılmış başka bir 50 lira bulunmadığını ifade eden Nalbantbaşı şöyle konuşu
Bir hafta boyunca internetten araştırdım ama böyle eksik basılan başka bir 50 lira yok. Günümün 12 saatini ayırdım bununla ilgili girdiğim tüm sitelerde taradım. 100'lük banknot gördüm fakat 50'lik hiç yok. Bu paradan Türkiye'de bir tek ben de olduğunu zannediyorum. Bu para, Türkiye Merkez Bankası tarafından basılmış olup, sıfırı eksiktir. Kıymetli bir para olduğu için antika değeri taşıyor ve ben de parayı aldım. Değerlendirmek istiyorum. Paranın 0'ı eksik ve 50 TL değil de 5 TL gibi gözüküyor. Ayrıca 5 liranın da bir kısmı eksik. Bundan dolayı parayı değerlendirmek istiyorum.  Para, merkez bankasının basmış olduğu bir paradır. Arka yüzü tamamıyla doğru, hiçbir eksiği yoktur. Sadece ön yüzündeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün olduğu sağ tarafta 0'ı eksiktir. Bunun için antika değeri olduğunu düşünüyorum. Para koleksiyonu olan bir arkadaşa satmak istiyorum. Benim para koleksiyonum olsa satmayacaktım ama değerini bilen, koleksiyon yapan bir arkadaşa satmak istiyorum ve 50 bin lira istiyorum ama koleksiyoncu ise vereceğim.

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