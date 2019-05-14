Hastasının yaşam mücadelesine şarkı besteledi, klip çekti 

SAMSUN Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 6,5 yıldır görev yapan Patoloji Uzmanı Dr. Zülay Kazak, kanser tedavisi gören hastası ve ona destek olan kız kardeşinin durumundan etkilenerek yazdığı şarkıya, kendisinin de oynadığı klip çekti. Klip, yayınlandığı sosyal medyada ilgi gördü.Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 6,5 yıldır görev yapan Patoloji Uzmanı Dr. Zülay Kazak, Onkoloji Bölümü'nde kanser tedavisi gören bir hastası ve ona destek olan kız kardeşinin durumundan etkilendi. Kız kardeşin, kanserle savaşan ablası için gösterdiği mücadeleden yola çıkan Dr. Kazak, hastanedeki gece nöbeti sırasında, tanık olduğu anları şarkı sözlerine döktü, 'Sabah Gülleri' adlı şarkı besteledi. Şarkıya yönetmen Burak Ertetik tarafından klip çekildi. Dr. Kazak'ın da oynadığı klip, yayınlandığı sosyal medyada ilgi gördü. Klipte kanser tedavisi gören küçük bir kız ve yakınlarının yaşadıklarına yer veriliyor.Şarkı ve kliple ilgili çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Patoloji Uzmanı Dr. Zülay Kazak, "Klibimiz 2 Mayıs’ta internet ortamında yayınlandı. Çektiğimiz klibi de hikayemize bağlı kalarak çektik. Sadece hikayenin sonunun değişiklikler yaptık. İnsanların artık umutlu olması için klibimizi bu şekilde yaptık. Hem ülkemizden, hem de yurt dışından klip ile ilgili çok güzel tepkiler alıyorum. Klibi ağlayarak izlediklerini dile getiriyorlar. Bazı öğretmen arkadaşlarımız da klibimizi öğrencilerine rahatlıkla izletebildiklerini dile getiriyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bu gerçekten yaşanmış hikayeyi herkesin izlemesi beni çok mutlu ediyor. Hem meslektaşlarımdan, hem de hiç tanımadığım insanlar bu şarkının hikayesi ve klipten etkilenip bana destek mesajları gönderiyorlar. Çok güzel bir ilgi var. Özellikle klibin mutlu bir sonra bitmesini istemiştim. Artık tıpta çok gelişmeler, ilerlemeler yeni tedavi yöntemleri oluştu. Kanser tedavi edilebilir bir hastalık oldu. Ben de bu şarkı ve klibin hastalara umut olmasını istiyorum" dedi.

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