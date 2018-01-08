Hastaneye elektrikli bisikletle girdi

EDİRNE'nin Keşan ilçesi Devlet Hastanesi polikliniklerinin olduğu bölüme 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle giren bedensel engelli kadın, görenleri şaşırttı.

Keşan Devlet Hastanesi'nin B Blok kısımında bulunan polikliniklere engelli rampasını kullanarak 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle giren bedensel engelli kadın, bankodaki sekreterden kendisine sıra alıp, bir süre bekleyip muayene olduktan sonra hastaneden ayrıldı. Güvenlik görevlileri kadının engelli olması nedeniyle müdahalede bulunmadı. Engelli kadının hastane içerisinde elektrikli bisikletle dolaştığını gören hasta ve hasta yakınları şaşırdı. Bazı kişiler kadını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.



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