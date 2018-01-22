Hastanede 'Zeytin Dalı Harekatı'na Türk bayraklı destek

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, () - SİVAS Numune Hastanesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek ve farkındalık oluşturulması için hastabaşı monitörlerinde Türk bayrağı ve asker görselleri yayınlanmaya başlandı.

Hastane yöneticisi Mahmut Aluç, sağlık kuruluşuna günde yaklaşık 25- 30 bin kişinin giriş- çıkış yaptığını belirterek, harekata yönelik farkındalık oluşturmak ve Türk birliklerine destek olmak için bu uygulamayı başlattıklarını söyledi. Aluç, şöyle konuştu:

"3 gün önce Zeytin Dalı Operasyonu başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı bir harekata girişti. Bütün kalbimizle gönlümüzle askerlerimizi destekliyoruz. Dualarımız, onlarla birlikte. Biz, kendi adımıza ne yapabiliriz; diye düşünürken, arkadaşlarımızın aklına güzel bir fikir geldi. Onu da uygulamaya bugünden itibaren başladık. Farkındalığı artırmak amacıyla hastabaşı monitörlerimizde, vatandaşımızın göreceği monitörlerde asker ve bayrak temalı bazı görüntüler yerleştirdik. Bunları da ara ara güncelleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar toplumumuzda bu farkındalığı yaratmak zorundayız. Hastanemize günlük ortalama 10 bin hasta geliyor. 2 bin 800 civarında personelimiz var. Giren- çıkan hasta sayısını dikkate aldığımızda yaklaşık 25 bin, 30 bin insana denk geliyor. Bu tür farkındalıkların oluşturulması için çok yüksek potansiyeli olan kurum. Vatandaşlarımızda bunu uyandırmak için böyle bir projeye giriştik. Tüm kalbimizle ordumuzu, devletimizi destekliyoruz. Allah, devletimize güç versin. Allah, ordumuza güç versin diyoruz."

Öte yandan hastanenin dışına da büyük boyutlarda Türk bayrakları asıldı.

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