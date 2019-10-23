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Hastanede yangın tatbikatı

MANİSA Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yangın ve bina tahliye tatbikatı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, olası yangına karşı tatbikat yaptı. Geçen günlerde Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde...

GENEL 23.10.2019, 15:34
Hastanede yangın tatbikatı
MANİSA Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yangın ve bina tahliye tatbikatı yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, olası yangına karşı tatbikat yaptı. Geçen günlerde Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tatbikat gerçekleştiren ekipler, bu kez Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde bir araya geldi. Yangın söndürme tüpünün kullanımı, olay yerinden tahliye durumunda neler yapılması gerektiği hastane personeline anlatıldı. Hastane personeline olası yangın durumunda ilk müdahalenin nasıl yapılacağı da uygulamalı olarak gösterildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal'ın da yerinde takip ettiği tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Daire Başkanı Gürhan İnal, tatbikatlarla vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalıştıklarını belirtti.

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