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Hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan morali

KAYSERİ'de Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi. ​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hastanede tedavi gören...

Hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan morali
KAYSERİ'de Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi.
​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hastanede tedavi gören çocuklara moral vermek amacıyla Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nde kutlama programı düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik, doktorlar ve hastanede tedavi gören çocuklar katıldı. 
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara armağan ilk ve tek bayram olduğuna dikkat çekti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ise tedavi gören çocukların mutlu yarınlara daha iyi şekilde hazırlanması için hastane çalışanları ile var güçleri ile çalışacaklarını belirtti. Konuşmaların ardından tedavi gören öğrenciler önce Hacivat-Karagöz gösterisini izledi. Daha sonra da Türkiye'nin 7 bölgesinden öğrencilerin sunduğu halk oyunlarını gösterileriyle eğlendi.

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