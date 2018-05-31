Hastanede tatbikatı gerçeğini aratmadı

AYDIN Devlet Hastanesi'ndeki Afet ve Acil Durum Planlaması tatbikatında ortaya çıkan görüntüler, gerçeğini aratmadı.

Aydın Devlet Hastanesi 2018 yılı tatbikatı oluşturulan senaryo gereği gerçekleştirildi. 60 personel, 30 stajyer öğrenci ve 3 ambulansın katıldığı tatbikatta, rol alan personel ve öğrenciler kendilerini rollerine kaptırınca tatbikat gerçekçi oldu. Hastanede bulunan vatandaşlar nefes kesen tatbikatı cep telefonları ile kayıt etmeyi unutmadı. Tatbikatta senaryo gereği meydana gelen deprem sonrasında hastanenin farklı noktalarında yangın, hasar ve cihazlarda arızalar oluştu. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Refik Kunt tarafından Hastane Acil Eylem Planı çerçevesinde görevli personeller, olay yönetim merkezine çağrıldı. Koordinasyon yetkilisi, sivil savunma uzmanı, halkla ilişkiler yetkilisi, tıbbi teknik danışma kurul yetkilisi operasyon, planlama, lojistik ve finans ekipleri, hastane afet yöneticisi başkanlığında ilk durum değerlendirmesi yaptı. Ardından hastanedeki hastalar, kısmi olarak tahliye edildi. Dışarıdan hastaneye ambulans ve ayaktan olmak üzere birçok yaralı geldi. Bunun üzerine acil servis triaj alanı kurularak ayakta bakım alanı ve ilave bakım alanı oluşturularak yönetildi. Tatbikatı başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Başhekim Uzm. Dr. Refik Kunt, "60 personel 30 stajyer öğrenci, 3 ambulans, ameliyathane, yoğun bakım ve acil servislerin katılımıyla gerçekleştirilen bugünkü tatbikatla olağanüstü bir durumda kendi kendimize yetebilirliğimiz test edilmiştir. Tatbikatın amacını, yaşanabilecek olağan dışı durumlar sonrasında hastanenin kendi kendine yetebilirliğini test etmek, kriz yönetme alışkanlığını pekiştirmek ve personelimizin görev ve sorumluluk bilincini kazanmalarını sağlamak olarak sıralayabiliriz. Birinci derece deprem kuşağında yer alan Aydın'da hastane olarak meydana gelebilecek bir deprem durumunda hazırlıklı olmamız çok önemli. Bu gibi durumlarda güvenliğimiz için her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Hastane yönetimi olarak oldukça başarılı ve öğretici geçen aynı zamanda farkındalık yaratan bu uygulamaları farklı afet senaryoları ile de geliştirmeye devam edeceğiz. Tatbikata katılan personellerimize teşekkür ederiz" dedi.



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