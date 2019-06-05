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Hastane yolunda kaza:  5 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- Denizli'nin Honaz ilçesinde hasta taşıyan otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Kacabaş Mahallesi Cezaevi...

Hastane yolunda kaza:  5 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- Denizli'nin Honaz ilçesinde hasta taşıyan otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Kacabaş Mahallesi Cezaevi kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Denizli istikametine giden Serdar Abacı yönetimindeki 03 AAE 082 plakalı otomobil, cezaevi kavşağında yola çıkan İbrahim Serbest'in kullandığı 20 H 1667 plakalı traktörle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Serdar Abacı ile yolcular Demet Abacı, Sait Abacı, Uğur Abacı'yı çıkardı. Kazada yaralanan otomobilde 4 kişi ile traktör sürücüsü İbrahim Serbest ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobildeki sürücü Serdar Abacı'nın Afyonkarahisar'dan Denizli'de özel bir hastaneye hasta yakınını getirirken kaza yaptıkları öğrenildi.

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