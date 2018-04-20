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Hastane yararına defile

İZMİR Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü tarafından, geliri, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne alınan holter cihazı için aktarılmak üzere düzenlenen gecede, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, İzmirli...

Hastane yararına defile
İZMİR Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü tarafından, geliri, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne alınan holter cihazı için aktarılmak üzere düzenlenen gecede, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, İzmirli modacı Dilek Süslüer, 2018 -2019 yılı koleksiyonuna ait kıyafet ve gelinliklerini sergiledi.
Frida Kahlo'nun felsefesinden yola çıkarak hazırladığı 'Çiçek Kadınlar' temalı koleksiyonunda yer alan transparan ağırlıklı 38 parçalık kıyafet ve gelinlikler Duman Ajans'tan Serkan ve Gökhan Duman kardeşlerin koreografisiyle ünlü model Özge Ulusoy'un da aralarında bulunduğu Türk ve yabancı modeller tarafından sergilendi. Defilenin finalini kırmızı gelinlik ile yapan Dilek Süslüer uzun süre ayakta alkışlandı.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Şekerağa' karakterini canlandıran Yüksel Ünal ile İzmirli sunucu Deniz Ölgün tarafından sunulan gecenin açılış konuşmasını yapan Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü Başkanı Hakan Civan, İzmirli ünlü ressam Fatma Elvin Öztürk'ün defile süresince yaptığı tablonun açık arttırmaya konulan eseriyle birlikte elde edilen gelirin tümünün, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne bağışlandığını ve Kardiyoloji Kliniğine holter sistemi alındığını söyleyerek katkı veren herkese teşekkür etti.
Tarihi Kemeraltı Lions Kulübü Organizasyon Yetkilisi Semih Girgin ise bu tip etkinlikler ile Kemeraltı'nın tanıtımıyla birlikte hayırlı bir işe imza atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Defile sonrasında gerçekleşen after partide ise İzmir Diş Hekimleri Odası eski Başkanı Ali Rıza Alpöz'ün de aralarında bulunduğu Smyrna jazz&Blues Quintet ve Esen Şeyda geceye şarkılarıyla renk kattı.

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