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Hastane yakınına atılan tıbbi ve evsel atıklar temizlendi

ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin istinat duvarının dışına atılan tıbbi ve evsel atıklar, belediye ekiplerince toplandı. Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan 800 yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis...

Hastane yakınına atılan tıbbi ve evsel atıklar temizlendi
ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin istinat duvarının dışına atılan tıbbi ve evsel atıklar, belediye ekiplerince toplandı.
Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan 800 yataklı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinin yanında bulunan istinat duvarının dış tarafındaki alana atılan tıbbi ve evsel atıkları gören ve yaydığı koku nedeniyle durumdan rahatsız olanlar hastaneye durumu iletti. Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, çöp yığınlarının toplanması için Eyyübiye Belediyesi'nden yardım istedi. Bölgeye gönderilen belediye temizlik görevlileri 2 saat süren çalışmanın ardından alanda biriken çöpleri toplayarak kaldırdı.

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