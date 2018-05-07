Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa 102 bin puanda
Dolar 4.27 lirayı gördü, Borsa...
İYİ Parti seçim standına saldırı çok sayıda yaralı var
İyi Parti saldırısıyla ilgili 8...

Hastane odasındaki nikâhta 'evet' dediler

ERZURUM'da nikâhına 2 gün kala balkonda düşüp ayağını kıran Neşet Akdemir ile nişanlısı Esra Aras, hastane odasında Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın kıydığı nikâhla dünyaevine girdi. Neşet Akdemir ve nişanlısı...

Hastane odasındaki nikâhta 'evet' dediler
ERZURUM'da nikâhına 2 gün kala balkonda düşüp ayağını kıran Neşet Akdemir ile nişanlısı Esra Aras, hastane odasında Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın kıydığı nikâhla dünyaevine girdi.
Neşet Akdemir ve nişanlısı Esra Aras, hayatlarını birleştirmek için Aziziye Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'ne nikâh başvurusu yaptı. Çifte, 6 Mayıs Pazar günü için tarih verildi. Ancak damat adayı Akdemir, geçen cuma balkondan düştü ve sol ayağı kırıldı. Neşet Akdemir, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Ortopedi bölümünde tedavi altına alındı. Damat adayının geçirdiği kaza sonucu nikâha gelemeyeceğini öğrenen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, cübbesini giyerek hastaneye gitti. Neşet Akdemir ile nişanlısı Esra Aras, hastane odasında Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın kıydığı nikâhla dünyaevine girdi.
Çifte mutluluk dileyen Başkan Orhan, "Çiftimiz evlilik işlemleri için belediyemize başvuru yaptı ve nikâh günü aldı. Nikâh töreni hafta sonuydu. Damat adayımızın üzücü bir kaza sonucu bacağından yaralandığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisini arkadaşlarımız bize aktardılar. Biz de hastaneye gidelim hem çiftimizin nikâhını kıyalım hem de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim diye düşündük. Çiftimizin nikâhını hastanede kıyarak mutluluklarına ortak olduk. Bizim için de çok özel ve güzel bir tecrübe oldu. Onlara bir ömür boyu hayırlı, huzurlu ve mutlu bir evlilik diliyorum" diye konuştu.
Genç çift de Belediye Başkanı Orhan'a teşekkür ederek, kendileri için unutulamayacak bir anı olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314