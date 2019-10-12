Hastane güvenlik görevlisi kazada öldü

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Engin Salık (24), kaldırıldığı hastanede öldü.Denizli-Aydın karayolu üzerindeki Atça Mahallesi Sanayi Kavşağı'ndaki kaza, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Nazilli Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin Salık, mesai bitiminde 09 BV 268 plakalı motosikletiyle ilçe merkezindeki evine doğru yola çıktı. Salık kullandığı motosikletle, Serpil Kığılı yönetimindeki 09 V 1465 plakalı otomobile arkadan çarptı. Devrilen motosikletle yolda sürüklenen Salık, kazada ağır yaralandı. Yaralı Salık, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Salık kurtarılamadı. Salık'ın başına kaskını taktığı ancak ipini bağlamadığı için kaza sırasında kafasından koruyucu başlığın fırladığı öğrenildi. Serpil Kığılı, polis ekiplerince emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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