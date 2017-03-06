Hastane bahçesinde şüpheli çanta paniği

İZMİR'in Tire İlçesinde, Devlet Hastanesi bahçesindeki çalıların arasına bırakılan çanta, bombalı olabileceği şüphesiyle çevredekiler arasında paniğe neden oldu. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından polisin açtığı çantadan iki battaniye çıkması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Tire Devlet Hastanesi bahçesindeki çalıların arasında bırakılan siyah bir çanta, bugün öğle saatlerinde hastanenin özel güvenlik görevlisi 36 yaşındaki Fikret Yeltepe tarafından farkedildi. Yeştepe, çantanın bombalı olabileceği şüphesiyle durumu hastane yönetimi ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, Başhekim Fatih Hayali, hasta yakınlarından birine ait olabileceği düşünülen çantanın sahibine ulaşılabilmesi amacıyla da bir yandan hastane içinde anons yaptırıldı. Ancak, çantanın sahibine ulaşılamadı. Bir süre çantayı inceleyen polis, içinde bomba olmadığına karar verdi. Polisin, açtığı çantadan kullanılmış iki battaniye çıkması herkese rahat bir nefes aldı. Polis, çantayı bırakan kişi veya kişilere ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi.



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