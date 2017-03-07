Hastane acil servisinin duvarları tuval oldu

MANİSA'da Merkez Efendi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan tıbbi sekreter ve güvenlik görevlisi iki ressam, çocuklarla birlikte duvarları manzara ve çizgi film karakterleriyle renklendirdi.Merkez Efendi Çocuk Hastanesi Acil Servisi'nde çocukların hastane korkusunu yenmek için duvarlar resimlerle süslendi. Hastane yönetiminin öncülük ettiği projede güvenlik görevlisi Fatma Nur Güler ve tıbbi sekreter Aygül Aydoğmuş, çocuklarla birlikte resim yaparak, çizgi film karakterlerini duvarlara yansıttı. Hastane Başhekimi Uzman Doktor Habil Yücel, çocuk acilin çok yoğun olduğunu ve günlük yaklaşık 500 çocuğun burada tedavi gördüğünü söyledi. Yücel, "Çocuk hastalar ve yakınları geldiğinde hastalığın verdiği yorgunluk, stres ve sıkıntılarını azaltmak için çocuk acilin duvarlarını renklendirmek istedik. Onları biraz daha huzurlu bir ortamda karşılamak istedik. Projede iki çalışanımız gönüllü olarak hizmet veriyor. Tıbbi sekreter ve güvenlik görevlisi mesai bitiminde gönüllü olarak çocuk acilin duvarlarını boyuyor. Çocuk hastalar ve yakınları da bu çalışmadan çok memnunlar. Özellikle acile geldiklerinde çocuklar çizgi film kahramanlarını gördüklerinde kendilerini daha rahat hissediyorlar. Sağlık çalışanları olarak bizim de hastaları tedavi etmemiz kolaylaşıyor. Çocuk acile gelen çocuklara da resim yaptırıyoruz. Çocukların boyama etkinliğini devam ettireceğiz. Bir anlamda çocukların hastane fobisini, korkusunu azaltmış oluyoruz" dedi.GÜVENLİK GÖREVLİSİ RESSAMTıbbi sekreter arkadaşı ile birlikte duvarları süsleyen, çocuklara resim yaptıran güvenlik görevlisi 40 yaşındaki Fatma Nur Güler de, resim yeteneğini yansıttığı için çok mutlu olduğunu anlattı. Çocuklara resim yapmanın püf noktalarını anlatan ve manzara resmi ile duvarı süsleyen Güler, "Hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Mesai bitiminde de resim yapıyorum. Ben resim yapmayı çok seviyorum. Acili renklendirmek çok hoşuma gidiyor. Benim için resim bir aşk. Manzara resimleri ve çizgi film karakterlerini yapıyoruz. Herkes çok beğeniyor" diye konuştu.SAĞLIKÇIYA ŞİDDETİ DE AZALTIYORAcil servise gelen ve çocuklarının durumu yüzünden endişeli olan anne ve babaların da bu resimleri gördüğünde rahatladığını, çocukların kendilerini daha iyi hissettiğini dile getiren Güler, "Ayrıca sinirli gelen anne ve babalar çocuklarının sakinleştiğini görünce kendileri de sakinleşiyor. Sinirli bir baba geldiğinde doktora şiddet uygulayabiliyor, çocuk ağladığında daha agresifleşebiliyorlar. Ama bu resimleri gördüğünde sakinleşiyorlar. Çocuk sakinleşince aile de sakinleşiyor. Duvarları renklendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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