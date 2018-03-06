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Hastane 1 saat elektriksiz kaldı, hastalar sevk edildi

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşanan arıza nedeniyle 1 saat elektrik kesildi. Jeneratörün devreye girmemesi üzerine yoğun bakımda yatan 16 hastadan 3'ü başka hastanelere sevk edildi.

Hastane 1 saat elektriksiz kaldı, hastalar sevk edildi

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşanan arıza nedeniyle 1 saat elektrik kesildi. Jeneratörün devreye girmemesi üzerine yoğun bakımda yatan 16 hastadan 3'ü başka hastanelere sevk edildi.

Düzce Aziziye Mahallesi'nde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşanan arıza nedeniyle 1 saat süreyle elektrik kesildi. Elektrik kesintisinin ardından jeneratör devreye girmeyince panik yaşandı. Kentte bulunan tüm ambulanslar, UMKE ve AFAD ekipleri hastanede tedbir alırken, yoğun bakım ünitesinde bulunan 3 hasta ise Düzce'deki diğer hastanelere sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Bülent Gülerkaya, yoğun bakımda bulunan 16 hastanın sağlıklı olduğunu, sıkıntının atlatıldığını açıkladı. Gülerkaya jeneratörün devreye girmediğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Elektrik kesintisi devamında devreye giren jeneratör bir süre sonra şebekenin gelmesi ile senkronizasyon hatası denilen durumla karşılaştı. Şebeke tüm elektrik hatlarını kilitledi. Jeneratör elle kontrol edilmez hale geldi. Tüm teknik ekibimiz, jeneratörün yerel desteği, elektrik kurumun desteği 112 Acilin desteği ile çalışmalarımız sonuç verdi. Şu an elektrik şebekeden beslenmekte, jeneratör arızalı. Ancak ekipler çalışmalarına devam edecek. Sabaha kadar bu çalışmalar sürecek. Bu arada çevre hastanelerden yoğun destek aldık. Yoğun bakımda bulunan 16 hastamız sağlıklı. Ancak elektrik arızasının uzaması nedeniyle 2 hastamız üniversite hastanesine, 1 hastamız özel hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımdaki diğer hastaların durumları iyi. Ancak şebeke elektriğinin kesilmemesi için dua edeceğiz. Yaklaşık 1 saat boyunca elektriksiz kaldık.

Bütün doktorlarımız, anestezi uzmanlarımız, acil tıp uzmanlarımız çağrıldı. Hepsi destek halindeler. Üniversite yoğun destek verdi. AFAD'dan destek istedik. Elektrik gelmeseydi tahliye edecek gücümüz vardı. Hastalarımızdan hayatını kaybedenler yok."

 

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