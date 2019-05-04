Hastalıkların şifasını arı iğnesinde buluyorlar

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde İslam Dikbıyık (46) tarafından kurulan arı çiftliğindeki merkezde, kas ve eklem ağrısı, unutkanlık, romatizma ve grip gibi hastalıkları olan insanlar, vücutlarında bulunan akupunktur noktalarına arı iğnesi sokularak geleneksel tıp yöntemiyle tedavi ediliyor.Artvin'den, 20 yıl önce çobanlık yaparken Bursa'ya taşınan İslam Dikbıyık, bir tanıdığı vasıtasıyla arıcılığa merak sardı. Dikbıyık, bir bahçe kiralayarak 2 kovan ile arıcılığa başladı. Geçen süre içinde kendisini bu alanda geliştiren Dikbıyık, 100 kovan arıya ulaştı. Cumalikızık Mahallesi'nde ‘Arı çiftliği’ kuran İslam Dikbıyık, şimdilerde ‘Apiterapi’ adı verilen arıyla yapılan geleneksel tıp yöntemi tedavileri için arı üretmeye başladı. Çiftlikte bulanan ‘apıtoryum’ adı verilen merkezde kas ve eklem ağrısı, unutkanlık, romatizma ve grip gibi hastalıklarla mücadele eden insanların vücutlarında bulunan akupunktur noktalarına ağrı iğnesi sokularak tedavi ediliyor.Türkiye'deki üniversitelere ürün tedarik ettiklerini belirten İslam Dikbıyık, "Türkiye'deki üniversitelere ürün tedarik ediyoruz. Üniversitelerde arı ürünleri üzerine çalışmalar yapılıyor. Sektörün büyümesi ve gelişmesi için ürün tedarik ediyoruz. Birçok üniversiteden hocalarımızla ortak çalışmalarımız oluyor. Çiftliğimizde doktorumuz var. Gelen hastalarla o ilgileniyor. Ayak ağrıları nedeniyle yaşlı insanlar tedavi olmak için geliyorlar. Eskiden arı sokma yöntemiyle tedaviler yapılırdı. Hocamız, yaşlı insanların bacaklarındaki akupunktur noktalarına arı iğnesi uygulaması yapıyor" dedi.SON MODA TURİZM: APİ TURİZMHafta sonu insanların çiftliğe yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dikbıyık, “Çiftliğimizde arı sevme yerimiz var. Kovanları açıyoruz. Maskeleri giydiriyoruz. Kovanlarda kraliçe arı ve işçi arıyı gösteriyoruz. Arıların dansını gösteriyoruz. Arıların su içmesini gösteriyoruz. İnsanlar çok keyif alıyorlar. Çiftliğimiz aile ortamı. Davet ettiğimiz insanların ailesiyle birlikte gelmelerini istiyoruz. Çiftliğimiz aynı zamanda api turizm için kullanılıyor. İnsanlar geliyor, birlikte kovanları alıyoruz. Kovanlardan polen topluyoruz. Polenleri temizleyip buzdolabına atıyoruz. Bizim tek şartımız var o da gelen misafirlerin bizlerle birlikte çalışması. Odun kesilecek, soba yakılacak, köze çoban çayı demlenecek. Hiç kimseden ücret almıyoruz” dedi.‘ARI ZEHRİNİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ’Merkezde görev yapan Doktor İmren Işık ise arı zehrinin ve ürünlerinin faydalarının sayılmayacak kadar çok olduğunu belirterek, “Öncelikle genel sağlığımızı geliştirici alanda etkinlikleri mevcut. Sağlıklıyken de kullanmakta fayda var, çünkü bağışıklık sistemimizi provoke ederek bizi daha dirençli hale getiriyorlar. Soğuk algınlıkları, bütün bakteriyel ve mantar hastalıkları, romatizmal hastalıklar, damarsal bozukluklar ve doku içinde madde alışverişi bozukluklarında kullanılmaktadır. Arı zehrini kullanabilmesi için önce hastanın alerjiye karşı testini yapmak gerekiyor. Toksine karşı alerjisi yoksa ilk arı sokturma, biyolojik arı sokturma şeklinde yapılıyor. Haftada iki veya üç olmak üzere uygulama şekli ve uygulama alanı da değişiyor. Bu destekler kişiye, hastalığa özeldir. Hastalığın dönemine de özeldir” dedi.APİTERAPİ KİMLERE UYGULANMAZ?Apiterapi kimlere yapılabileceğini anlatan Işık, "18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Kanama, pıhtılaşma bozukluğuyla seyreden bir kan hastalığının olmaması gerekiyor. Kontrol altına alınamayan kalp damar hastalığının olmaması gerekiyor. Gebelikte uygulanmaz. Emzikli dönemde de tercihimiz değil. Arı zehri haricinde kovan ürünleri ve tüm arı ürünleri bağışıklık sisteminin tamamlanması beklenir. Yani bir yaş üstü herkeste uygulanabilir” dedi.APİTERAPİSon zamanlarda geleneksel tıp yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla beraber kas ve eklem ağrıları, romatizma, unutkanlık, grip gibi hastalığı olan kişiler şifayı ağrı iğnesinde bulmaya başladı. Halk arasında arı sokması olarak bilinen apiterapi arı, bir doktor yardımıyla vücutta bulunan akupunktur noktalarına getirilerek hastayı sokması sağlanıyor. Böylece arı iğnesinde bulunan maddeler hastanın vücuduna geçerek iyileşmesine yardımcı oluyor. Hamile, arıya karşı alerjisi olan ve 1 yaş altı çocuklar hariç herkese uygulanabilen apiterapinin kaç seans yapılacağı hastanın durumuna göre belli oluyor. Günümüzde popülerleşen bu tedavi yöntemi ile birlikte insanlar hem tedavi olmak, hem de arı kovanlarını ve arıları yakından görmek için ‘api turizm’ adı verilen yeni bir turizm akımı başlattı. Api turizmde insanlar hastalıklarına şifa bulmak için çiftlikleri ziyaret ederken hem de buralarda özel kostümler giyerek arılara yakından bakma fırsatı buluyor.

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