Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Hastalığının teşhisi için şehir şehir geziyor

SİİRT’in Pervari ilçesinde el ve ayakları sürekli şişip, yaralar çıkan Şükrü Adıyaman (55), birçok kentteki hastanelere giderek, teşhis konulamayan hastalığına çare arıyor. Aynı zamanda diyaliz hastası olduğunu anlatan Adıyaman,...

Hastalığının teşhisi için şehir şehir geziyor
SİİRT’in Pervari ilçesinde el ve ayakları sürekli şişip, yaralar çıkan Şükrü Adıyaman (55), birçok kentteki hastanelere giderek, teşhis konulamayan hastalığına çare arıyor. Aynı zamanda diyaliz hastası olduğunu anlatan Adıyaman, "Hastalığıma bir çare bulunamıyor. Ellerim kollarım kendiliğinden şişiyor. Yürüyemez hale geldim. Tek istediğim hastalığıma çare bulunması" dedi.
Pervari ilçesinde yaşayan 8 çocuk babası diyaliz hastası Şükrü Adıyaman, 4 yıl önce el ve kolunda yaralar oluştu. İlk olarak Pervari Devlet Hastanesi'ne giden Adıyaman, burada daha donanımlı bir hastaneye gitmesi gerektiğini illetiler. Siirt Devlet Hastanesi'ne giden Adıyaman, bu kez Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diyarbakır'da da hastalığına teşhis konulamayan Adıyaman, Türkiye'nin birçok kentindeki hastanelerine başvurdu. 
Gittiği hastanelerde hastalığını teşhis konulamadığını anlatan Şükrü Adıyaman, diyaliz hastası olduğu için çalışmadığını ve maddi sorunlar da yaşadığını aktardı. Adıyaman, "Hastalığıma çare bulunması için gezmediğim doktor, gitmediğim hastane kalmadı. Ancak bir türlü hastalığıma çare bulunamıyor. Kaymakamlık bana maaş bağladı her ay düzenli bir şekilde maaş alıyorum. Maaş haricinde gıda yardımı da alıyorum. Allah onlardan razı olsun. Hayırseverlerden destek bekliyorum. Onların vereceği yardımlarla belki bu hastalığıma bir çare bulunur ve eski sağlığıma kavuşarak çalışmak ve çocuklarıma bakmak istiyorum" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.