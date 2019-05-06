Hastalığı ve kesilen bacaklarına rağmen hayata sporla tutundu

ESKİŞEHİR’de doğuştan eklemlerin bükülerek işlevini kaybetmesi ve kasların zayıf çalışması olarak bilinen 'Artrogripozis' hastası olan ve 10 yıl önce bacaklarını diz üstünden kesilerek ampute ameliyat olan Cihangir Altıner (22), engellerini sporla aştı. Çalıştığı spor salonunda gösterdiği azimle herkese örnek olan Altıner, tek hayalinin teknolojik protezlerle yeniden yürümek olduğunu söyledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4’ncü sınıf öğrencisi olan Altıner, 1 yıl önce kilo vermek için başladığı sporla hayata yeniden tutunurken, çevresindekilere de azmiyle örnek oldu.

Elektrikli tekerlekli sandalye kullanan ve her gün spor salonuna gelerek çalışmalarını sürdüren Altıner yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Doğuştan Artrogripozis kas kısalığı hastalığım var. İlkokul ve ortaokul dönemlerimde çok ameliyatlar geçirdim. En son bacaklarım kesildi, ampute ameliyatı oldum. Uzun bir süre tekerlekli sandalye kullandım. Bu hayatımı çok olumsuz etkiliyor. Merdivenler, ulaşım beni zora sokuluyor. Daha önce bir protez bacak girişimim oldu. Eski ve teknolojik olmadığı için kullanamadım ve bel fıtığı oldum. Kullandığım protez bacaklar benim hastalığımı da ilerletti. Spor salonunda başladım ama daha önce gittiğim spor salonları beni kabul etmedi. Durumuma karşı ön yargılıydılar. Spor yapamazsın diyerek bu sorumluluğu alamayacaklarını söylediler. Şimdi ki spor salonunda hocalarım kabul ederek yakından ilgilendiler. Sporla büyük mesafe aldım, belimdeki fıtığı tamamen geçirdi. Ağrılarım yok, hareket kapasitem çok yükseldi, kas gücüm çok arttı ve protez kullanacak kas gücüne ulaştım."

HAYALİ YENİDEN YÜRÜYEBİLMEK

Sporla yapmanın artık hayatının bir parçası olduğunu ifade eden Altıner, "Ağırlık kaldırarak çalışıyorum, bu beni çok rahatlatıyor. Sosyalleşmemi de sağlıyor aynı zamanda. Yüzde 96 oranında bedensel engelim var. Kollarımda da büküklük var ama kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar ellerimi kullanabiliyorum. Bacaklarımda da ellerimde olduğu gibi bükük ve kaslarım kısaydı. Doktorlar protez kullanabilmek için amputeyi onayladı. 10 sene önce ampute ameliyatı oldum. İkisi kollarımdan 6 ameliyat oldum. Amacım bir teknolojik protez yaptırmak. Devlet bu yöndeki protezi karşılamıyor. Yaklaşık 170 bin lira civarında protezler. Bu konuda elimden geldiğinde yasal yolardan başvurular yapıyorum. İlk amacım o protezi yaptırıp normal bireyler gibi yürüyerek hayatımı devam ettirebilmek. Spor salonuna kilo vermek için başladım ancak 1 yılda büyük bir kas gücüne kavuştum. Protez kullanacak kas gücündeyim. Doktorlarım eğer yaptırabilirsem teknolojik bir protezle normal bir insan gibi yürüyebileceğimi, merdiven çıkabileceğimi ve hatta hafif tempoda koşabileceğimi söyledi. Ben 47 kiloyum ama 60 kiloluk ağırlık kaldırabiliyorum. Benim arkadaşlarım ve çevrem de bana çok destek oldu" diye konuştu.

‘SAVAŞMAYI ASLA BIRAKMAYIN’

Engelli bireylere tavsiyelerde bulunan Altıner, mücadeleyi bırakmadığı için hayat dolu olduğunu ve herkese savaşmayı önererek, "Benim durumumda olanlara engellerini kafalarına takmamalarını, çevreden soyutlanmaları gerektiğini tavsiye ediyorum. Üzülerek eve kapanarak geçecek bir durum değil. Mücadele ederek hayatın yer yerinde bulunmaya çalışarak, kendinizin birey olduğunu unutmayın. Hayat üzülerek, kendinize acıyarak geçireceğiz kadar uzun değil. Bir kere dünyaya geliyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Kalbinizde sevgi taşıdıktan sonra savaşmayı asla bırakmayın" dedi.

Altıner, 170 bin liraya mal olacak C-Leg teknolojisi protezleri alabilmek için Eskişehir Valiliği’ne resmi yardım toplayabilmek için başvuruda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

‘SALONDA HERKESE ÖRNEK OLDU’

Salonun spor eğitmeni Ferhat Berke Atalay ise Cihangir Altıner’in her gün çalışması ve azmiyle herkese örnek olduğunu söyledi. Atalay, "Cihangir ile 6 aydır beraber spor yapıyoruz. İlk başladığımızda 25 kilo ağırlık kaldırıyordu şuanda 60 kiloya kadar kaldırıyor. Çok azimli ve hırslı. Spor salonunda bırakanlar çok gördüm. Cihangir çok azimli kas gücünü çok yükseltti. Salonda diğer sporculara azim kazandırdı. Onu görenler hırsla spor yapmaya başladı" dedi.



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