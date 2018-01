Hastaları ziyaret etme koşuluyla uzlaştı, yargılanmaktan kurtuldu

Fatih TURAN/TRABZON, ()- TRABZON’da üniversite öğrencisi Muhammed Can Zal (24), havalimanına gitmek üzere bindiği minibüste tartıştığı sürücü Yakup Yılmaz (32) hakkında ‘tehdit ve hakaret’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Sürücü Yılmaz, kentte 1 hafta boyunca bazı hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret edip onlara hediye vermeyi kabul etmesi koşulunu yerine getirerek şikâyetçiyle uzlaştı, yargılanmaktan kurtuldu.

Kentte, yaklaşık 2 ay önce Değirmendere Mahallesi’ndeki Otogar civarından havalimanına gitmek üzere bir minibüse binen üniversite hukuk bölümü öğrencisi Muhammed Can Zal, minibüsün havalimanı kavşağında durmayarak alandan uzaklaşması üzerine minibüs sürücüsü Yakup Yılmaz’ı uyarmak istedi. Uyarı üzerine ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşananlardan sonra minibüsten inen üniversite öğrencisi Zal, polis merkezine giderek sürücü hakkında ‘tehdit ve hakaret’ suçlamasıyla şikâyette bulundu.

UZLAŞARAK BARIŞTILAR

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Uzlaştırma Bürosu’nca taraflara uzlaşmaları yönünde talepte bulunuldu. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir trafik polisinin girişimleriyle bir araya gelen taraflar uzlaşmayı kabul ettiler. Ancak, üniversite öğrencisi Zal, uzlaşmada şartının olduğunu belirterek, sürücünün 7 gün boyunca hastanelerde hastaları ziyaret etmesi ve kendilerine küçük hediyeler vererek onları mutlu etmesini, bu sayede şikâyetinden vazgeçeceğini söyledi.

HASTALARI ZİYARET ETTİ

Uzlaştırmadaki koşulu kabul eden sürücü Yakup Yılmaz, bir hafta sürecinde kentte bazı hastanelere giderek burada tedavi gören hastaları ziyaret etti. Ziyaret ettiği hastalara hediyeler de veren Yılmaz, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret anlarını ait fotoğrafları mahkemeye sunan Yılmaz, bu sayede şikâyetçisiyle uzlaşarak yargılanmaktan kurtuldu.

‘BAZI SUÇLAR DA ÖDÜL GETİREBİLİYOR’

Kıbırıs’da Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Bölümü son sınıfta öğrenim gören Muhammed Can Zal, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde daha özverili olmaları gerektiğini belirterek amacının toplumda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Her suçun karşılığının ceza olmadığını dile getiren Zal şöyle dedi:

“Bu uzlaşmadaki koşulu yerine getirildiği için çok mutlu oldu. Amacım toplumda farkındalık yaratmaktı. İnsanları topluma kazandırma adına bir şey yapmak istedim. Bir kişiyi kazanmak insanın kedine verebileceği en güzel ödüldür. Bir kişiyi topluma kazandırmak ise o insana verilmiş en büyük ödül. Her suç ceza getirmez. Bazı suçlar da ödül getirebiliyor. Aslında o hastalara verilen ödülü kişi bence kendine de vermiş oldu. Yakup beye bir ödül vermiş olduğumu düşünüyorum. Kendisiyle barıştık. Umarım insanlar birbirleriyle ilişkilerinde daha dikkatli olur.”

Sürücü Yakup Yılmaz ise şikayetçisiyle uzlaştıklarını, gerçekleştirdiği hastane ziyaretlerinde hediye verdiği hastaların mutlu olmasından dolayı kendisinin de mutlu olduğunu söyledi.



FOTOĞRAFLI