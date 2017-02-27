Hastalandığı için köye inen siyah kurda köylüler sahip çıktı (2)

KURT DEĞİL KÖPEKMİŞ

Bursa’nın Orhangazi İlçesi’ne bağlı Fındık Mahallesi’ne hastalandığı için köye inen ve siyah kurt olduğu sanılarak bir köylü tarafından beslenen, ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2’inci Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen hayvan, Karacabey İlçesi yakınlarındaki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Burada tedavisine başlanan hayvanın Veteriner Hekim tarafından yapılan incelemesinde kurt değil, kurt köpeği olduğu anlaşıldı.

