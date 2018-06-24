Hasta yatağında oyunu kullandı

KONYA'da seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Yatağa bağımlı yaşayan Kübra Güleç da (86), taşımalı sandık sistemiyle evinde hasta yağında oyunu kullandı.

Konya'da 1 milyon 503 bin 936 seçmen, 4696 sandıkta oyunu kullanabilecek. Oy kullanma saatinin başlamasıyla birlikte seçmenler, okullara giderek sandıklarını bulunduğu salonda oylarını kullandı. Özellikle yaşlılıklarından dolayı yürümekte güçlük çeken seçmenlerin, yürüteç ve bastonla okullara giderek oylarını kullandıkları gözlendi.

Bu yıl ilk kez uygulanan taşıması sandık sistemi kapsamında ise kentte; 49 sandıkta her bir sandıktan 20 seçmen olmak üzere 980 seçmen oyunu kullanabilecek. Şeker hastalığı nedeniyle 6 ay önce sağ ayağının diz kapağının altını kaybeden ve yaşlılık nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Kübra Güleç de, evine getirilen sandık sayesinde oyunu kullandı. Güleç, daha önceki seçimlerde güçlükle de olsa okula gidip oyunu kullandığını belirtti.



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