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Hasta yakını kardeşlerden, sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı (2)

TÜRK SAĞLIK-SEN'DEN KINAMA Türk Sağlık-Sen Sakarya Şubesi üyeleri, sağlık çalışanları Mustafa S. ile Ayhan G.'nin hasta yakını kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradığı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi önünde basın açıklaması...

Hasta yakını kardeşlerden, sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı (2)

TÜRK SAĞLIK-SEN'DEN KINAMA
Türk Sağlık-Sen Sakarya Şubesi üyeleri, sağlık çalışanları Mustafa S. ile Ayhan G.'nin hasta yakını kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradığı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Türk Sağlık-Sen Şube Başkan Yardımcısı Selçuk Ayyıldız, saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Bu vahşete acil çözüm getirilmelidir. Sağlık çalışanlarının şiddetin en aza indirilmesi adına bekledikleri düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Bu konuda artık ciddi adımlar atılmalıdır. Sabrımız kalmamıştır. Güvenli çalışma sağlık çalışanlarının hakkıdır" dedi. 

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