Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu
Vinç kamyonun üzerine devrildi
Kar nedeniyle okulları tatil edilen iller
Kar nedeniyle okulları tatil edilen...
Sinop'ta uçuruma yuvarlanan otobüste 5 ölü
Sinop'ta uçuruma yuvarlanan otobüste 5...
İstanbul'da sağanak yağmur iş yolunda yakaladı

Hasta çocuklara yeni yıl eğlencesi

ADANA'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, yeni yıl için gerçekleştirilen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Balcalı Hastanesi Hasta Gönüllüleri Derneği, Çocuk Kanser Derneği, Rotary Anadolu...

Hasta çocuklara yeni yıl eğlencesi
ADANA'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, yeni yıl için gerçekleştirilen etkinlikte gönüllerince eğlendi.
Balcalı Hastanesi Hasta Gönüllüleri Derneği, Çocuk Kanser Derneği, Rotary Anadolu Lisesi ve Lütfiye Kısacık İlkokulu'nun desteğiyle gerçekleştirilen yeni yıl etkinliğine, çeşitli servislerde tedavi gören çocuklar ve yakınlarıyla Rotary Anadolu Lisesi ve Lütfiye Kısacık İlkokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. Çocuklara seslenen Balcalı Hastanesi Hasta Gönülleri Derneği Başkanı Güngör Uysal, geleneksel hale getirilen yılbaşı etkinliği ile tedavi gören minikleri güldürmek istediklerini anlattı. Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yeşim Taşova ise, "Çocukların tedavi sürecinde tüm gayreti gösteriyoruz. Yeni bir yıla yeni umutlarla girmek istiyoruz. Sıkıntılı süreçleri milli birlik ve beraberlik ruhuyla aşacağız" dedi. Çocukların ve katılımcıların yeni yılını kutlayan Taşova, tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Hasta çocuklar, daha sonra palyaçolar eşliğinde şarkı ve türkülerle eğlenirken, yatarak tedavi gören çocuklara da yılbaşı armağanları sunuldu.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55