Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

Hasta çocuklar itfaiyeci oldu

İZMİR, ()- EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret eden İzmirli itfaiyeciler, hastanede tedavi gören çocukları sevindirdi. Kendileri için hazırlanan kostümleri giyerek küçük birer itfaiyeci olan çocuklar hem eğlendirdi, hem...

Hasta çocuklar itfaiyeci oldu

İZMİR, ()- EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret eden İzmirli itfaiyeciler, hastanede tedavi gören çocukları sevindirdi. Kendileri için hazırlanan kostümleri giyerek küçük birer itfaiyeci olan çocuklar hem eğlendirdi, hem de yangın ve afetlere karşı bilinçlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı çatısı altında tedavileri süren çocuklar, hayallerinde canlandırdıkları gibi kahraman birer itfaiyeci oldu. Çocuklar, özel kıyafetlerini giyip, araç gereçlerini kuşanarak bir sanal yangına da müdahale etti. Daha sonra itfaiye aracına binerek sirenlerini çalmanın keyfini yaşadı. Etkinlik kapsamında çocuklara İtfaiye Eğitim Şube Müdürü İsmail Özgültekin ve görevli personel tarafından yangın, deprem ve diğer doğal afetler konusunda da eğitici bilgiler verildi. Okullarda yaptıkları eğitim çalışmasını, hastanede tedavi gören çocuklar için de gerçekleştirmek istediklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, "İzmir itfaiyesi olarak çocuklara hitap eden eğitim faaliyetlerine özel bir önem veriyoruz. Aldığımız tepkilerden olumlu bir iş yaptığımızı da görüyoruz. Çocuklar çok mutlu oldular. Bu tür faaliyetleri artırmaya çalışacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.