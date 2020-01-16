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Hasta buzağıyı otomobille veterinere götürdü
GENEL 16.01.2020, 12:33
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Akif Zeybek (35), hasta buzağıyı otomobilin arka kısmına koyup veterinere götürdü.
Turgutlu'nun kırsal mahallesi Kayrak'taki bir arkadaşının hastalanan buzağısını otomobilinin arka kısmına alan besici ve çiftçi Akif Zeybek, hayvanı ilçe merkezindeki bir veterinere götürmek üzere yola çıktı. Zeybek'in aracında taşıdığı buzağıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sürücülerden biri, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
muhabirinin telefonla ulaştığı Zeybek, "Arkadaşımın buzağısı rahatsızdı. Benden yardım istedi. Veterinerin gelmesi uzun sürebilirdi. Ben de araca koyup, veterinere götürdüm. Buzağının sağlığı iyi. Buralarda adet böyle" dedi.
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