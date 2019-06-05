Haşhaş ve gelincik çiçekleri şöleni

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarlada birlikte açan haşhaş ve gelincik çiçekleri görsel şölen oluşturdu.Sandıklı'ya bağlı Kozvan köyü girişinde yaklaşık 10 bin metrekarelik tarlada haşhaş ve gelincik çiçekleri birlikte açtı. Haşhaşın beyaz, gelinciğin kırmızı açan çiçekleri görsel şölen oluşturdu. Yol üzerinden geçen bayram tatilcileri ve vatandaşlar ise tarlada hatıra fotoğrafı çekti.Abdullah Albayrak, "Bayram tatili için eşimin memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyüne doğru giderken, Kuyucak köyünde yol üzerinde bu tarlayı gördük. Çok enteresan. Gelincik tarlalarına alışkınız ama burada her renkten var. Uzaktan da çok güzel bir ahengi var. Etrafta yine bu şekilde doğa manzaraları var. Biz de durup fotoğraf çektik. Tabi Anadolu'nun neresine gitseniz cennet. Buraların kadrini kıymetini bilmek lazım. Buranın tarımla uğraştığı bitkilerden biri haşhaş. Haşhaş gelinciklerle birleşmiş. İnanılmaz bir ahenk" dedi.

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