Hasbahçe’de Ramazan etkinlikleri başladı

İSTANBUL, () - KAĞITHANE Belediyesi’nin her yıl gelenekselleşen Ramazan özel programları başladı. İlk gün iftarını Hasbahçe Etkinlik alanında veren Kağıthane Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, dernekler, spor kulüpleri, muhtarlar, meclis üyeleri ve basın-sanat camiasından kişileri ağırladı.

Katılımın yüksek olduğu iftar programı Kur-an tilaveti ve mehter takımının gösterisi ile başladı. Akşam ezanının ardından oruçların açılmasıyla birlikte sahneye tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Güçlü Soydemir çıktı. Ezgi ve ilahileriyle davetlilere güzel bir iftar akşamı yaşatan Soydemir’in ardından Sezgin Maden’in sunuculuğunda çocuk eğlenceleri programı gerçekleştirildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da eşi Fatma Kılıç ile birlikte Hasbahçe Etkinlik Alanı’nda bu yılın ilk iftarını yaptı. Tüm masaları tek tek dolaşarak misafirlerle yakından ilgilenen Başkan Fazlı Kılıç; ‘’Bugün aylardan en mübarek olanının ilk gününü yaşıyoruz. Ramazan ayı süresince 19 mahallemizde sokak iftarlarımız olacak. Ayrıca her akşam Hasbahçe’de ramazanın anlam ve önemine uygun programlar gerçekleştireceğiz. Ramazan ayının ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

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