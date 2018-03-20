Hasankeyf'ten yeni yerleşime geçiş haziranda

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN'da, tamamlanma aşamasına gelen Ilısu Baraj Gölü'nün altında kalacak antik Hasankeyf ilçesi sakinleri, yeni yerleşim birimine haziran ayında taşınacak. Belediye çalışanları yeni yerlerine taşınıp, hizmet vermeye başlarken, Başkan Abdulvahap Kusen, "Çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı. Yeni Hasankeyf'te; Raman, Dicle, Eyyubi ve Kültür mahallelerini kurduk. Kaledeki Küçük Saray ve Büyük Saray'da daha sonra restorasyon çalışmaları yapılacak" dedi.

Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi Hasankeyf ilçesinde yaşayanların, taşınma işlemleri sürerken, haziran ayında yeni yerleşim biriminde olunacağı belirtildi. 1972 yılından beri eski yerleşim biriminde hizmet veren Hasankeyf Belediyesi çalışanları ise geçen hafta yeni yerine taşındı. Burada hizmet verilmeye başlandığını belirten Hasankeyf Belediye Başkanı AK Parti'li Abdulvahap Kusen, yeni yerleşim birimindeki 710 konutun sahibinin belli olduğunu söyledi. Kusen, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1- 2 ay içinde müstakil evlerin dağıtımını yapacak. Eski çarşıdaki 100 esnaf, tahliye tebligatını aldı. Bu esnaflarımız için önlem alınmalıydı. İnsanların ekonomik kaybının karşılanması lazım. Belediye olarak en son taşınan kurum olduk" dedi.

Hasankeyf'ten taşınacak eserler arasında yer alan, İmam Abdullah Zaviyesi'nin çevresindeki 57 mezarın yeni yerleşim birimindeki mezarlığa taşındığını da kaydeden Başkan Kusen, "Zaviye etrafında taşınacak daha çok mezar var; ama ilk etapta türbenin taşınacağı yol güzergahındaki mezarlar kaldırıldı. Hasankeyf'te daha önce 2 mahallemiz vardı. Yeni yerleşim biriminde çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı. Ayrıca yeni Hasankeyf'te; Raman, Dicle, Eyyubi ve Kültür mahallelerini kurduk. Kaledeki Küçük Saray ve Büyük Saray'da daha sonra restorasyon çalışmaları yapılacak" diye konuştu

TARİHİ ESERLER, KÜLTÜR PARKI'NA

Başkan Kusen, eski yerleşim birimindeki bazı tarihi eserlerin de yeni yerleşim yerindeki yarımadaya taşınacağını söyledi. Dicle Nehri kıyısındaki İmam Abdullah Zaviyesi'nin yanı sıra Osmanlı Hamamı, Orta Kapı ile El-Rızık Camii'nin, yeni yerleşim birimi yakınında bulunan yarımada şeklindeki Kültür Parkı'na taşınacağını belirten Kusen, "Bu 4 önemli eserin ardından Eyyubi Sultan Süleyman Camii de taşınacak. Kalede kalan eserlerin ise restorasyonu daha sonra yapılacak" dedi.



FOTOĞRAFLI