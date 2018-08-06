Hasankeyf'te tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor (2)

9 SAAT 15 DAKİKADA TAŞINDI

Tarihi Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak eserleri korumaya yönelik düzenlenen çalışmalar kapsamında, saat 04.15 sıralarında taşınmaya başlanan 540 yıllık tarihi Artuklu Hamamı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yeni yerleşim yerine getirildi.

'BUNLAR MEGO PROJELER'

Taşınma törenine katılmak üzere Batman'dan helikopterle tarihi Hasankeyf ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Pakdemirli, geçtiğimiz yıl taşınan Zeynel Bey Türbesi'ne de gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, Artuklu Hamamı'nın taşıma töreninde yaptığı konuşmasında, Hasankeyf'in taşınan eserlerinin çalışmalarının mega projeler olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Ilısu Barajı bölgeye çok büyük bir hizmettir. 2023 hedeflerimizden biridir Ilısu Barajı. Vatandaşlarımızla birlikte zorluklar yaşadık. Bu kadar büyük bir projenin zorlukları da olur. Helikopterle buraya geldiğimde, baktığımda burda çok güzel yerler kurulmuş. Eskiye oranla çok daha iyi bir yerleşim yerimiz var. Bundan sonra ekonomiye çok büyük katkılar da sağlayacaktır. Ilısu Barajı, büyüklük itibariyle Türkiye'nin en büyüğü, elektrik üretim alanında ise 4'üncüsüdür. Proje kapsamında tarihi güzelliklerimiz, miraslarımızı taşıyoruz. Tarihini bilmeyen, geleceğini tayin edemez. Önce Zeynel Bey Türbesi'ni taşıdık, bugün de Artuklu Hamamı'nı taşıyoruz. Bu taşımalarda dünyaya örnek bir koruma yapıyoruz. Maliyeti 12 milyar olan bu proje önceliği bölge insanına hizmettir. Yılılk 2 milyar lira elektrikten katkı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Temmuz ayında barajın bir kapağını kapattık, su tutmaya başladık. İkinci kapağı da taşıma ve yerleşme çalışmaları tamamlandıktan sonra kapatıp, su tutmaya başlayacağız. Bilim insanları burada önemli bir çalışma yaptı. Birinci öncelik tarihin korunması oldu. Biz, inanılmaz bir tarihi zenginliğe sahibiz. Bu tarihi korumak hem devletimizin hem de milletimizin görevidir, şiarıyla hareket edip, buradaki korumaya maksimum seviyede sağlamalıyız. Bu projenin uzamasının nedeni tarihi ve kültürel hassasiyetlerimizden kaynaklanıyor. Burası, yukarı şehir ve aşağı şehir olarak planlandı. Yukarı şehir açıkhava müzesi olarak planlanıyor, aşağı şehir ise ya taşınma ya da yerinden korunma şeklinde planlıyoruz. Bugün, taşıdığımız Artuklu Hamamı 1500 ton ağırlığında. Hani belgesellerde, mega projeler çıkıyor ya. Batı'ya bakmaya gerek yok. Mega projeler buradadır. Bundan sonra da taşınacak olan eserler olacaktır."

TAŞINMA 37 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmasının ardından Artuklu Hamamı'nı taşıyan aracın sürücü koltuğuna geçerek, aracı bir süre hareket ettirdi. Sabah 04.15'te başlayan taşıma çalışmaları, verilen aralarla birlikte saat 13.30 sıralarında tamamlandı. 37 milyon liraya mal olduğu belirtilen 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nı 256 tekerlekli araç, 2 kilometre 950 metre uzaklıktaki yeni yerleşim yerine sorunsuz olarak taşıdı.

FOTOĞRAFLI

