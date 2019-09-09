Hasankeyf'te hedef 1 milyon turist 

BATMAN'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'in Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, yılda 1 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Batman’ın 12 bin yıllık tarihi ilçesi Hasankeyf’te bir tarih kapanırken, yeni bir dönem başlıyor. Ilısu Barajı projesi kapsamında eski yerleşim yerinin su altına kalacağı Hasankeyf'te kurulan yeni yerleşim alanı turizme önemli katkılar sağlanacağı hedefleniyor. Eski Hasankeyf'e taşınan 8 eser ile birçok yapının yer aldığı kültürel alanı, yerli ve yabancı turistleri ziyaretine açtıklarını söyleyen Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, yılda 1 milyon turisti ağırlama hedefinde olduklarını söyledi.

HASANKEYF’İN UMUDU TURİZM

Başkan Kusen, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi dokunun en önemli güzergahıyız. Tarihi eserlerin yeni yerleşim birimi alanına yakın arkeoparka taşınmasıyla özellikle bu yılın bahar mevsiminde büyük bir turist akınıyla karşılaştık. Yaz döneminde hava sıcaklığından turist sayısında düşüş yaşandıysa da bu ayda havaların serinlemesiyle çok sayıda yerli ve yabancı turistin gelmesini bekliyoruz. Güz mevsiminde turist sayısında artış bekliyoruz. Hasankeyflinin umudu kuşkusuz turizmdir. 'Su altında kalmadan son kez Hasankeyf’i göreyim' diye gelenler de var" dedi.

'TURİZMDE CİDDİ PROJELERİMİZ VAR'

Şanlıurfa’dan sonra bölgenin en zengin müzesi Hasankeyf’te olduğunu söyleyen Kusen, "Taşınan eserlerin getirildiği Kültür Parkı’nı da merak eden çok sayıda yerli ve yabancı konuğa rastlıyoruz. Henüz konaklama yerlerimiz yok. Batman Üniversitesi’ne bağlı 80 yataklı turizmcilik okulu, bir yerde ilçemizin konaklı mekanı olacak. Yine Şanlıurfa’dan sonra bölgemizin en zengin müzesi Hasankeyf’in yeni yerleşim alanında kuruldu. Yıl sonuna kadar Hasankeyflilerin büyük bölümü yerleşim birimine taşınmış olacak. Turizmde ciddi projelerimiz var" diye konuştu.



