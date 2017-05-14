Hasancan’ın askerlik heyecanı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, doğuştan engelli 21 yaşındaki Hasancan Kazel, Engelliler Haftası nedeniyle, 1. Komando Tugayı'nda bir günlüğüne asker olmanın gururunu yaşadı.

Hasancan Kazel için önce kına yakma töreni düzenlendi. Bir düğün salonunda düzenlenen törene, gencin ailesi ve yakınları katıldı. Hasancan, tekerlekli sandalye ile alkışlar eşliğinde geldiği salonda, giydiği asker üniforması ve postalları ile yakınlarını selamladı. Engelli Hasancan’ın babası Murat Kazel, ''Oğlum Hasancan, doğuştan engelli. Engelli olmasına rağmen uzun süre askere gitmek için mücadele etti. Sonunda bu emeline ulaştı. Engelliler Haftası nedeniyle Hasancan bir günlüğüne Kayseri 1. Komando Tugayı'nda askerlik görevini paraşütçü komando çavuş olarak görev yapıp, yemin etti. Bir baba olarak engelli de olsa çocuğumu askeri üniforma ile görmek beni çok duygulandırdı. Evinde engelli çocuğu bulunan insanlar çocuklarından utanmasın. Onlara yaşam sevinci kazandırsın” dedi.



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