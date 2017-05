Hasan Tahsin Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu

Mehmet GÜNEY / İZMİR, () - İZMİR Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması ödülleri yapılan törenle sahiplerini buldu. Gecede Onur ödülünü alan Nahit Duru, "Gazetecilik adına verilen bu ödülü bana layık gören İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Misket Dikmen'e ve yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması ödülleri bugün saat 19.30'da Aziz Vukolos Kilisesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve basın mensupları katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Dikmen, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da her daim bizlere güç ve desteğini esirgemedi. Yıllardır bu yarışmalarla ilgili her konuda gerçekten çok büyük destek verdi. İzmirli gazetecilerin ne zaman ihtiyacı olsa yanımızda durdu. Kendisine desteklerinden dolayı İzmir Gazeteciler Cemiyeti adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Gecede Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması Onur ödülünü alan Gazeteci Nahit Duru yaptığı konuşmada "Gazetecilik adına verilen bu ödülü bana layık gören İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Misket Dikmen'e ve yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gündoğan Kaplan Fotoğraf ödülünün alan Doğan Haber Ajansı () Foto Muhabiri Mustafa Oğuz ise, "Ben ödümü alıp gitmeyeceğim. Bir sokak gazetecisi olarak birkaç şey söylemek istiyorum. Ben her sabah gündemime bu Basmane'nin sokaklarında başlıyorum. Neden burada başlıyorum, beni buraya ne çekiyor diye hep kendi kendime sorguladım. Tabii ki buranın tarihi zenginlikleri, insanı, kültürel değerleri çekiyor ama asıl beni buraya çeken, ruhumuzun burada olduğunu gördüm. Karşıda Basın Müzesi'nin, Çetin Emeç'lerin, Metin Göktepe'lerin, Uğur Mumcu'ların ve diğer neslin ruhunun ve büyüklerimizin beni buraya çektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Ödül töreninin sona ermesinin ardından davetliler Aziz Vukolos Kilisesi'nin bahçesinde kokteyle katıldı.

"BU ÖDÜL İNSANIN SORUMLULUGUNU ARTTIRAN BİR ÖDÜL"

Hasan Tahsin'in yaptıklarının ve kişiliğinin, bu ödülü alanların sorumluluklarını arttırdığını söyleyen Nahit Duru, "Hasan Tahsin Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında çok önemli rol oynayan, ilk kurşunu sıkan gazetecidir. Sadece bir gazeteci değil, vatansever ve cesur bir gazetecidir. Bu ödül insanın sorumluluğunu arttıran bir ödül. Hasan Tahsin adını taşımasa bu kadar sorumluluğu arttırmayabilir ama Hasan Tahsin'in yaptıkları ve kişiliği bu ödülü alanların sorumluluklarını arttırıyor diye düşünüyorum. Bugüne kadar ilkeli gazetecilik yaptığımı düşünüyorum. 52'nci yılım sürüyor. Bundan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini içime sindirerek daha dikkatli, daha cesur gazetecilik yapacağımı biliyorum ve yeni nesil gazeteci arkadaşlarıma da korkunun ecele faydası olmadığını hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI