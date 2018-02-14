Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-MALTPE Gülsuyu'nda, Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylara dair 35 sanıklı davada 3 sanık "kasten öldürme" suçundan 25'şer yıl hapse çarptırıldı.
Hasan Ferit Gedik Davasında karar (1)
Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-MALTPE Gülsuyu'nda, Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylara dair 35 sanıklı davada 3 sanık "kasten öldürme" suçundan 25'şer yıl hapse çarptırıldı.
14 Şubat 2018 Çarşamba 17:51
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