Harput, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı

Erkan BAY/ELAZIĞ,()- ELAZIĞ'ın, 4 bin yıllık tarihi yerleşim yerlerinden biri olan Harput, UNESCO tarafından Dünya Geçici Miras listesi'ne alındı. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Harput tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Kültürü ve musikisi ile her zaman önem arz etmiş, tarihi bir yerleşim yerimizdir. Alınan bu karar Harput'u geleceğe taşımak için çok önemli görüyoruz"dedi.

Elazığ Belediyesi tarafından 2017 yılı Şubat ayında başlatılan Harput'un UNESCO'nun Dünya Geçici Miras listesi'ne alınması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yapılan çalışmalarla, başta Harput Kalesi olmak üzere, Sarahatun Camisi, Ulu Cami, Dabakhane Mescidi, Kale Hamamı, Kızıl Kilise, Meryem Ana Kilisesi, Buzluk Mağarası ile Arap Baba başta olmak üzere türbeler gibi tarihi ve turistik mekanlar, UNESCO'nun Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı.

Önemli bir çalışma yaptıklarını ve Harput'un tarihi ile hak ettiği yere geldiğini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Harput'un UNESCO listesine girmesi için 2017 yılının Şubat ayında Ankara'da ve İstanbul'da birçok toplantı gerçekleştirdik. Ayrıca 2017 Mayıs ayında Paris'e bir heyet halinde gittik.Türkiye Büyükelçisi ile görüştük. Daha sonra UNESCO'nun buradaki büyükelçisini ziyaret ettik. UNESCO'nun Genel Merkezi'nde yaklaşık 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdik. Harput'taki tarihi yerleri fotoğraflar ile anlattık. Bugün itibari ile Harput UNESCO'nun Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı" dedi.

'HARPUT TARİHİMİZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR'

Türkiye ve Elazığ açısından Harput'un UNESCO Geçici Miras Listesi'ne alınmasının çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Yanılmaz, "Harput tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Kültürü ve musikisi ile her zaman önem arz etmiş, tarihi bir yerleşim yerimizdir. Alınan bu karar Harput'u geleceğe taşımak için çok önemli görüyoruz. Kısa zaman da alınan bu karar Türkiye'de bir rekordur. Elazığ olarak kenetlendik ve başardık. Harput'ta yapacağımız restorasyon çalışmaları ile ayrıca da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapacağımız girişimler sonucunda Harput'un kalıcı listeye girmesi için mücadele edeceğiz.UNESCO'nun Genel Merkezi ile de görüşmelerimiz devam edecek"diye konuştu.

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