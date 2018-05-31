Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

Harput, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı

Erkan BAY/ELAZIĞ,()-  ELAZIĞ'ın, 4 bin yıllık tarihi yerleşim yerlerinden biri olan Harput, UNESCO tarafından Dünya Geçici Miras listesi'ne alındı. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Harput tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Kültürü...

Harput, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı

Erkan BAY/ELAZIĞ,()-  ELAZIĞ'ın, 4 bin yıllık tarihi yerleşim yerlerinden biri olan Harput, UNESCO tarafından Dünya Geçici Miras listesi'ne alındı. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Harput tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Kültürü ve musikisi ile her zaman önem arz etmiş, tarihi bir yerleşim yerimizdir. Alınan bu karar Harput'u geleceğe taşımak için çok önemli görüyoruz"dedi.
Elazığ Belediyesi tarafından 2017 yılı Şubat ayında başlatılan Harput'un UNESCO'nun Dünya Geçici Miras listesi'ne alınması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yapılan çalışmalarla, başta Harput Kalesi olmak üzere, Sarahatun Camisi, Ulu Cami, Dabakhane Mescidi,  Kale Hamamı, Kızıl Kilise, Meryem Ana Kilisesi, Buzluk Mağarası ile Arap Baba başta olmak üzere türbeler gibi tarihi ve turistik mekanlar, UNESCO'nun Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı.
Önemli bir çalışma yaptıklarını ve Harput'un tarihi ile hak ettiği yere geldiğini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Harput'un UNESCO listesine girmesi için 2017 yılının Şubat ayında Ankara'da ve İstanbul'da birçok toplantı gerçekleştirdik. Ayrıca  2017 Mayıs ayında Paris'e bir heyet halinde gittik.Türkiye Büyükelçisi ile görüştük. Daha sonra UNESCO'nun buradaki büyükelçisini ziyaret ettik. UNESCO'nun Genel Merkezi'nde yaklaşık 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdik. Harput'taki tarihi yerleri fotoğraflar ile anlattık. Bugün itibari ile Harput UNESCO'nun Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı" dedi. 
'HARPUT TARİHİMİZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR'
Türkiye ve Elazığ açısından Harput'un UNESCO Geçici Miras Listesi'ne alınmasının çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Yanılmaz, "Harput tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Kültürü ve musikisi ile her zaman önem arz etmiş, tarihi bir yerleşim yerimizdir. Alınan bu karar Harput'u geleceğe taşımak için çok önemli görüyoruz. Kısa zaman da alınan bu karar Türkiye'de bir rekordur. Elazığ olarak kenetlendik ve başardık. Harput'ta yapacağımız restorasyon çalışmaları ile ayrıca da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapacağımız girişimler sonucunda Harput'un kalıcı listeye girmesi için mücadele edeceğiz.UNESCO'nun Genel Merkezi ile de görüşmelerimiz devam edecek"diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325