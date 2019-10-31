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Harmandalı oynayıp, Türk bayrağı oluşturdular
BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümü kutlamalarında öğrencilerin 'Işığında yürümek' adlı gösterisi ilgiyle izlendi. Hüsnü Uğural Stadyumu'ndaki törene, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan,...
GENEL 29.10.2019, 17:23
BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümü kutlamalarında öğrencilerin 'Işığında yürümek' adlı gösterisi ilgiyle izlendi.
Hüsnü Uğural Stadyumu'ndaki törene, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, ilçe Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Işığında yürümek’ adlı gösterilerinde harmandalı oynadı. Gösterinin sonunda ise öğrenciler Türkiye haritası içinde Türk Bayrağı oluşturdu. Gösteri vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.
Ayvalık Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, "Türk Milleti, varlığına kast edenlere karşı vermiş olduğu Cumhuriyet savaşını zaferle bitirmiş ve Cumhuriyet ile tarih sahnesinde yeniden vücut bulmuştur. Bu haliyle Cumhuriyet, büyük Atatürk’ün gerçekleştirdiği en büyük devrim, milli tarihimizin kaydettiği çok büyük bir atılımdır" dedi.
Hüsnü Uğural Stadyumu'ndaki törene, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, ilçe Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Işığında yürümek’ adlı gösterilerinde harmandalı oynadı. Gösterinin sonunda ise öğrenciler Türkiye haritası içinde Türk Bayrağı oluşturdu. Gösteri vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.
Ayvalık Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, "Türk Milleti, varlığına kast edenlere karşı vermiş olduğu Cumhuriyet savaşını zaferle bitirmiş ve Cumhuriyet ile tarih sahnesinde yeniden vücut bulmuştur. Bu haliyle Cumhuriyet, büyük Atatürk’ün gerçekleştirdiği en büyük devrim, milli tarihimizin kaydettiği çok büyük bir atılımdır" dedi.
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