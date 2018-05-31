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Harçlıklarıyla tekerlekli sandalye aldılar

İZMİT'te, Türkan Dereli İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Sevilay Haskul (8) okulda yaptığı kumbarada arkadaşlarıyla birlikte harçlıklarını topladı. Parayla, bir rehabilitasyon merkezindeki ihtiyaç sahibi öğrenciye tekerlekli sandalye alındı. Türkan...

Harçlıklarıyla tekerlekli sandalye aldılar
İZMİT'te, Türkan Dereli İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Sevilay Haskul (8) okulda yaptığı kumbarada arkadaşlarıyla birlikte harçlıklarını topladı. Parayla, bir rehabilitasyon merkezindeki ihtiyaç sahibi öğrenciye tekerlekli sandalye alındı.
Türkan Dereli İlkokulu'nda Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 2. sınıf öğrencisi Sebila Nur Haskul engellilere yardımcı olmak amacıyla bir kumbara yaptı. Daha sonra okul yöneticilerinin odasına konulan kumbaraya öğrenciler 1 hafta içersinde harçlıklarını koydu. Toplanan 300 TL ile bir rehabilitasyon merkezinde ihtiyaç sahibi öğrenciye tekerlekli sandalye alındı. Kumbaraya birçok arkadaşının para koyarak destek verdiğini söyleyen Sebila Nur Haskul, "Tekerlekli sandalye alabilmek için kumbara yaptım. Kumbaraya tüm arkadaşlarım ailelerinden aldıkları harçlıklardan koydu. Biriken parayla bir tekerlekli sandalye alabildik. Bir engelli arkadaşımıza hediye edeceğiz" dedi.
Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında kızının kumbara yaptığını belirten Esengün Haskul, "Böyle bir kampanya başlatılınca öğrenciler de harçlıklarıyla destek oldular. Biriken para ile aldığımız bir adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi bir vatandaşımızın kullanması için rehabilitasyon merkezimize göndereceğiz" diye konuştu.
Yapılan etkinliği yönetim olarak destek sağladıklarını belirten Okul Müdürü Alper Yazıcı, "Çocuğumuzun yardımlaşma paylaşma anlamında böyle bir çalışmasını destekledik. Hayırlı olsun inşallah böyle çalışmalar daha da artar" dedi.

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