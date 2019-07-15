Harçlıklarıyla 15 Temmuz anısına Türkiye haritası yaptılar

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - DENİZLİ'de minibüs şoförü baba ile tekstil işçisi annenin öğrenci iki çocuğu, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için harçlıklarından biriktirdikleri paralarla Türkiye haritası yaptı. İki kardeş, 15 Temmuz anısına basılan 1 liralarla yaptıkları Türkiye haritasına toplam 3 bin 262 adet para yapıştırdı.

Denizli Lisesi'nden mezun olan Ayşenur Özdemir (18) ile kardeşi Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi İbrahim Ethem Özdemi (14), 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak için 1 liralardan oluşan Türkiye haritası yaptı. 2 yıl önce ailesinin verdiği harçlıkları biriktirmeye başlayan Özdemir kardeşler, biriktirdikleri paraları 15 Temmuz anısına basılan 1 liralarla değiştirdi. Yaklaşık 6 bin lira biriktiren iki kardeş, Türkiye haritası yapmaya karar verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, paraların yapıştırılması için iki kardeşe Türkiye haritasının bulunduğu tablo hediye etti. Eve götürülen tabloya iki kardeş, biriktirdikleri 1 liraları yapıştırdı. İki yıl boyunca 6 bin lira biriktiren iki kardeş, 150x270 santimetre ebatlarındaki tabloya toplam 3 bin 262 adet 15 Temmuz anısına basılan 1 liraları 1 günde yapıştırdı.

MEYDANDA SERGİLENİYOR

İki kardeş tarafından hazırlanan tablo 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Delikliçınar Meydanı'nda sergilendi. Tablo vatandaşların da büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar tablo üzerine yapıştırılan paraları yakından inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayşenur Özdemir, tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediklerini belirtip, "2 yıl önce harçlıkları biriktirmeye başladık. Bu kadar çok para biriktirmeyi tahmin etmiyorduk. Milletimizin birlik olduğunu göstermek için böyle bir tablo yapmaya karar verdik. Hatta annem hastalanmıştı, biz de parayı kullanması için babama vermek istedik. Ancak babam kabul etmedi ve bankadan kredi çekti. Biriktirdiğimiz paraları 15 Temmuz anısına basılan 1 liralarla değiştirdik. En büyük arzumuz tabloyu ona hediye etmek ve onu görmek. Edirne'den Kars'a bütün ülke bizim ve bölünemez" dedi.

İbrahim Ethem Özdemir ise, böyle bir tabloyu ortaya çıkarmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade edip, "Önce şiir yazmak istedik, daha sonra ay yıldız yapmak istedik ancak biriktirdiğimiz paralarla olmayacağını düşündük. Daha sonra Türkiye haritası yapmaya karar verdik. Böyle bir haritayı ortaya çıkarmaktan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

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