Harçlıklarını depremzedelere gönderdiler

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 kardeş, harçlıklarından biriktirdikleri 120 lirayı depremzedelere göndermek için AFAD İl Müdürü Mehmet Coşkun'a teslim etti.Yunus Emre Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi İlkler Zübeyir Kurt ile Şehit Mehmet Avşar İlkokulu 2'nci sınıfta okuyan kız kardeşi İrem Kurt, karnelerindeki başarılarından dolayı verilen harçlıklarından biriktirdikleri 120 lirayı Elazığ'daki depremzedelere göndermeye karar verdi. 2 kardeş, AFAD İl Müdürü Mehmet Coşkun'u makamında ziyaret edip, zarf içindeki parayı teslim etti. Mehmet Coşkun, duyarlılıklarından dolayı küçük yardımseverlere teşekkür edip, paranın depremzedelere ulaştırılacağı sözünü verdi.