Harçlıkları ile şehit yakınları ve gaziler derneğine kurban bağışladılar

KAYSERİ'de, Erkam Eğitim Kültür, Sanat ve Gençlik Kulübü Derneği üyesi gençler, topladıkları harçlıkları ile kurban alarak, 'Allah Mehmetçiğimizi kazalardan, belalardan korusun' duasıyla kurbanı kesip, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi’ne bağışladı.Afrin’de 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında terör örgütleri ile mücadele eden Mehmetçiğe toplumun farklı kesimlerinden destekler sürüyor. Erkam Eğitim Kültür, Sanat ve Gençlik Kulübü Derneği üyesi öğrenciler de topladıkları harçlıkları ile kurban alıp, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi’ne bağışladı. Dernek önünde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan derneğin Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, gençlere teşekkür etti. Dün Afrin bölgesinde mücadele veren Mehmetçikle bir araya geldiklerini kaydeden Üçkan, "Afrin’e gittik, orada Mehmetçiği ziyaret ettik. Mehmetçiğin orada bu vatan için ne şartlarda mücadele ettiğini yerinde görmek istedik. Allah’a hamdolsun Mehmetçiğimiz orada dimdik, iman gücüyle mücadelesini sürdürüyor. Şehit ailelerimiz oradayken Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar bizzat telefonla aradı. Biz 48 şube, 13 temsilcilik olarak, neredeyse 2 bine yakın şehit ailemiz ve gazilerimizle oradaydık. Komutanımız güçlü Türk ordusunun sonuna kadar imanla, milli hassasiyetle devam edeceğini söyledi. Orada şehit anne ve babaları duygusal konuşmalar yaptı. Bir annemiz, ‘Ben evladımı kucaklamaya geldim’ derken bir şehit babası da ‘Evladımın yarım bıraktığı işi tamamlamaya geldim’ dedi" diye konuştu.Açıklamasında toplumun her kesiminden Mehmetçiğe desteğin sürdüğünü ifade eden Üçkan, "Bugün de gençlerimiz biriktirdikleri harçlıkları sağa sola değil, bu ülkeyi bize hür olarak bırakmaya çalışan Mehmetçiğimiz için ne yaparız, dediler. Kurban alıp, kurbanı da burada kesip, Allah Mehmetçiğimizi kazalardan, belalardan korusun diyerek dua etmeyi düşünmüşler. Emeklerine sağlık. Bu gençlik var olduğu sürece, ülkemize kimse düşmanca bakmasına izin vermeyeceğiz. Mehmetçiklerimiz bu yüzden ‘Biz düğüne gidiyoruz’ diyor. Biliyorlar ki, arkalarında imanlı, inançlı gençler var. Askerlerimiz emanetimiz emin ellerde diyerek düğüne gidiyorlar. Gözleri arkada kalmasın. Ben inanıyorum ki hiçbirinin gözü arkada değil. Biliyorlar ki 81 milyonun duası arkalarında. 81 milyon tek yürek olduğumuz sürece ve bunun yanında dualarımızla ve gerekirse bedenimizde Mehmetçikle birlikteyiz. Sağ olsunlar var olsunlar. Ben harçlıklarını biriktirip, kurban satın alan gençlerimize bu anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimiz, güvenlik güçlerimizin kazalardan, belalardan kurtulması için kan akıtmak istediğini belirtiler" diye konuştu. Diğer yandan Üçkan, dernek önünde dualar eşliğinde kesilen kurbanın şehit ailelerine dağıtılacağını belirtti.

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