Harçlıklar Halep'e

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), () - ERZURUM'un Oltu İlçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyan 11 yaşındaki 6'ıncı sınıf öğrencisi Ebrar Ceylan ve Hayrunnisa Kartal'ın girişimiyle, okuldaki öğrenciler Suriye'nin Halep kentindeki iç savaşta ölen çocuklar için harçlıklarıdan 1360 lira yardım topladı.

Ebrar Ceylan ve Hayrunnisa Kartal, televizyondan izledikleri Halep'te çocukların ölümlerinden etkilenerek yardım kampanyası başlattı. Ebrar ve Hayrunnisa'nın bu kampanyasına okuldaki arkadaşları da destek verdi. Öğrenciler 5 günde okuldaki arkadaşlarından 1360 lira topladı. Okul Müdürü Ali Rıza Yücel eşliğinde öğrenciler bu paraları alep için açılan banka hesabına yatırdılar.

Haberlerde izlediklerinden çok etkilendiğini söyleyen Ebrar Ceylan, "Suriye’de yaşananları sıradanlaştırmamak adına böyle bir kampanya başlattık. Arkadaşlarımız da destek verdiler. Suriye’deki kardeşlerimiz orada sadece açlık ve susuzlukla mücadele etmiyorlar, hainler tarafından her gün, her dakika başlarına atılan bombalara karşı yaşamaya çalışıyorlar. Bizler de böyle bir katkıda bulunmak istedik, inşallah faydalı oluruz" dedi.

Kampanyanın diğer bir öncüsü Hayrunnisa Kartal ise “Dünyada böyle olan milyonlarca kardeşimiz var. Çocuklar olarak bizler artık savaşın olmadığı bir dünya istiyoruz. Umarım kısa bir süre sonra huzurlu ve mutlu bir dünyada yaşamaya başlarız" diye konuştu.

Okulda 550 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Okul Müdürü Ali Rıza Yücel, öğrencileri ile gurur duyduğunu vurguladı. Ali Rıza Yücel şunları söyledi:

"İslam dini huzur ve mutluluk dinidir. Dolayısıyla sadece namaz kılmak ve oruç tutmak değil yardımlaşmada da bizim üzerimize düşen vazifeler var. Bu anlamda duyarlılık gösteren öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel yardımlarda bulundular."

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