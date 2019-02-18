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Hanımağa, deve güreşlerine 300 bin liralık takılarıyla katıldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen deve güreşlerine ilgi yoğun oldu. Güreşlere 300 bin TL değerindeki altın takılarla katılan 'Hanımağa' Zekiye Çelebi, tüm dikkatleri üzerine çekti. Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla, Organize...

Hanımağa, deve güreşlerine 300 bin liralık takılarıyla katıldı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen deve güreşlerine ilgi yoğun oldu. Güreşlere 300 bin TL değerindeki altın takılarla katılan 'Hanımağa' Zekiye Çelebi, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla, Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan Sümer Deve Güreşi Arenası'nda 10'uncu Deve Güreşleri Festivali gerçekleştirildi. Güreşlere, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden 154 pehlivan deve katıldı. Girişlerin ücretsiz olduğu festivale, halkın ilgisi yoğun oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi yer kapmak için alana akın etti. Çalınan davul ve zurnalar eşliğinde keyifli zaman geçiren yaklaşık 10 bin kişi, güreşlerin başlamasıyla mücadeleleri izledi.
Şampiyon develerin dışında, güreşlere 300 bin TL değerinde altınla gelen Hanımağa Zekiye Çelebi de tüm dikkatleri üzerine çekti. Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının başkan adayı Haluk Alıcık da vatandaşlardan ilgi gördü. Hanımağa Çelebi, Alıcık'a, halıdan yapılma portresini hediye etti. Artık bu uygulama kalksa da eskiden deve güreşlerinde ağalık yaptığı için 'Hanımağa' olarak bilinen Zekiye Çelebi, altın takıları üzerinde taşımaktan korkmadığını ifade ederek, "Bakın benim şu anda üzerimde 300 bin TL değerinde altın var. Bizler Osmanlı torunlarıyız. Bizler Allah'tan başka hiç kimseden korkmayız. Benim, ülkemizdeki deve güreşlerinde 15 ağalığım var. Ben Ege, Marmara ve Ege bölgelerinde düzenlenen tüm deve güreşlerine giderek katılmaya çalışıyorum. Çünkü gençlerimize bu güzelliği, geleneklerimizi göreneklerimizi göstermemiz ve kendilerini her konu da bilgilendirmemiz gerekiyor. Ülkemizde yaşatılan bu Yörük kültürü ve gelenekleri dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi.
Başkan Alıcık ise ücret almayarak güreş festivalini herkesin izlemesini ve heyecana ortak olmasını istediklerini belirterek, "Festivalimizde herkes birlik beraberlik içinde kaynaşmış vaziyette güreşleri takip ediyor, bu da bizi mutlu ediyor. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın" dedi.
Başkan Alıcık'ın ev sahipliğinde yapılan güreşleri; Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Kuyucak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın başkan adayı Metin Ertürk, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Germencik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediyesi Başkan adayı MHP'li Ümmet Akın, Cumhur İttifakının Karacasu Belediye Başkan adayı Zeki İnal, muhtarlar, sivil toplum temsilcileri de güreşleri izledi. Kaymakam İbrahim Küçük ve Nazilli Belediye Başkan Haluk Alıcık'ın aralarında yer aldığı protokol üyeleri, dereceye giren develerin sahiplerine kupalarını verdi.

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