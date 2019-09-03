"Hani uyuşturucuyu bırakmıştın?"
Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()-SULTANGAZİ'de çalılıkların arasında uyuşturucu madde kullanan bir kişi fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği o genç tanıdık çıktı. Bir sağlık görevlisi gence, "Hani...
Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()-SULTANGAZİ'de çalılıkların arasında uyuşturucu madde kullanan bir kişi fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği o genç tanıdık çıktı. Bir sağlık görevlisi gence, "Hani uyuşturucuyu bırakmıştın?" diye sordu.
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda bir ağacın altında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler tarafından uyandırılan kişi tedaviyi ve hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Sağlık ekiplerinin müdahale etmeye çalıştığı kişi tanıdık çıktı. Daha önce de uyuşturucu krizine giren gence müdahale eden sağlık personeli, "Hani uyuşturucuyu bırakmıştın?" dedi. Ayakta durmakta zorlanan genç, daha sonra buradan uzaklaştı.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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